Rivalité passionnée muscle sa distribution pour sa deuxième saison

Après une première saison qui a transformé une rivalité sportive en histoire d’amour suivie aux quatre coins du monde, Rivalité passionnée (Heated Rivalry) prépare son retour sur Crave avec plusieurs nouveaux visages. Emily Hampshire, Edvin Ryding, Robert Naylor, Sabrina Jalees et Priyanka rejoindront la distribution de la deuxième saison de la série créée par Jacob Tierney, aux côtés d’Hudson Williams, Connor Storrie, Justice Smith et Charlie Gillespie.

L’annonce, faite par Crave le 13 août, confirme notamment l’arrivée d’Emily Hampshire, bien connue pour son rôle de Stevie Budd dans Schitt’s Creek. La comédienne canadienne incarnera Vanessa. Elle partagera l’écran avec Edvin Ryding, vedette de la série queer suédoise Young Royals, qui prêtera ses traits à Luca Haas.

Robert Naylor, vu entre autres dans Cardinal et Mile End Kicks, interprétera pour sa part Wyatt Hayes, tandis que l’humoriste et comédienne Sabrina Jalees (I Used to Be Funny, Black Mirror) jouera Farah Jalali. Enfin, la drag queen canadienne Priyanka, gagnante de la première saison de Canada’s Drag Race, s’ajoute à la distribution dans le rôle de Tarek.

Ces nouveaux personnages graviteront autour d’un univers qui a rapidement dépassé le cadre d’une simple série sur le hockey. Inspirée de la populaire série de romans Game Changers de l’autrice Rachel Reid, Rivalité passionnée raconte d’abord l’histoire de Shane Hollander, interprété par Hudson Williams, et d’Ilya Rozanov, incarné par Connor Storrie, deux joueurs de hockey dont la féroce rivalité cache une attirance qu’ils ont longtemps du mal à comprendre — et surtout à assumer.

De la rivalité au sentiment amoureux

La première saison suivait les deux joueurs depuis leurs débuts comme jeunes recrues. Rivaux sur la glace et liés par une ambition commune, Shane et Ilya entament secrètement une relation qui devait, en principe, demeurer sans lendemain.

Mais les années passent et leur aventure clandestine devient beaucoup plus complexe. Derrière les matchs, la compétition et l’image publique des deux athlètes se développe une relation marquée par le désir, l’attachement, le déni et la découverte de soi.

Cette tension entre le monde hypermédiatisé du sport professionnel et l’intimité cachée des deux hommes constitue l’un des moteurs de la série. Rivalité passionnée utilise ainsi les codes du récit sportif et de la romance pour explorer ce que signifie aimer quelqu’un lorsque sa carrière, sa réputation et une partie de son identité publique semblent exiger le silence.

La présence de nouveaux personnages laisse maintenant entrevoir un élargissement de cet univers pour la deuxième saison. Crave demeure toutefois discret sur la façon dont Vanessa, Luca Haas, Wyatt Hayes, Farah Jalali et Tarek entreront dans la vie des protagonistes.

L’arrivée d’Edvin Ryding risque particulièrement d’attirer l’attention du public queer. L’acteur suédois s’est fait connaître internationalement grâce à Young Royals, dans laquelle il incarnait le prince Wilhelm, adolescent confronté aux exigences de la monarchie après être tombé amoureux de Simon. La série Netflix est devenue l’une des productions LGBTQ+ jeunesse les plus populaires des dernières années.

Même chose pour Priyanka, personnalité incontournable de la scène drag canadienne depuis sa victoire à Canada’s Drag Race. Sa participation ajoute une autre figure ouvertement associée à la culture LGBTQ+ à une production qui a déjà trouvé un important écho auprès du public queer.

Un succès qui dépasse largement le Canada

Produite par Accent Aigu Entertainment pour Crave, une division de Bell Média, Rivalité passionnée a connu un rayonnement international considérable. Selon le diffuseur, la série est maintenant offerte dans plus de 130 pays grâce à sa distribution internationale assurée par Sphere Abacus.

Son succès ne se limite d’ailleurs pas à sa popularité auprès du public. La production a remporté plusieurs distinctions, dont un Peabody Award, un Television Academy Honors Award et un GLAAD Media Award dans la catégorie Outstanding New Television Series.

Elle a également connu une récolte exceptionnelle aux Prix Écrans canadiens. Avec 16 nominations et 10 récompenses, la série a établi, selon Accent Aigu Entertainment, un record pour le plus grand nombre de prix remportés par une série au cours d’une même année.

Une reconnaissance qui confirme la place particulière occupée par Rivalité passionnée dans le paysage télévisuel canadien : celle d’une production locale ayant réussi à transformer une romance queer issue d’une série de romans en phénomène destiné à un public international.

Jacob Tierney toujours aux commandes

La deuxième saison conservera une grande partie de l’équipe créative à l’origine du succès de la première. Jacob Tierney, également connu pour son travail sur Letterkenny, demeure auteur, réalisateur et producteur exécutif de la série.

Brendan Brady et Jayme Alter Wilson agissent également comme producteurs exécutifs, alors que Lori Fischburg et Liane Cunje sont productrices. Rachel Reid, autrice des romans Game Changers dont est tirée la série, demeure associée au projet à titre de productrice consultante. Mike Goldbach s’est également joint à Tierney pour coscénariser cette deuxième saison.

Accent Aigu Entertainment, la société fondée en 2023 par Jacob Tierney et Brendan Brady, poursuit ainsi le développement de ce qui est rapidement devenu son projet phare.

Pour l’instant, Crave n’a pas dévoilé davantage de détails sur l’intrigue de la deuxième saison ni précisé sa date de diffusion. Une chose est toutefois acquise : Shane Hollander et Ilya Rozanov seront de retour, et leur univers sera nettement plus peuplé.

Après avoir raconté une histoire d’amour contrainte de se développer dans le secret, Rivalité passionnée dispose désormais d’un terrain de jeu beaucoup plus vaste. Reste à savoir comment les nouveaux personnages viendront bouleverser l’équilibre déjà fragile entre amour, carrière, rivalité sportive et vie publique des deux joueurs.