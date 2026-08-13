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    Fière la fête célèbre la diversité en Estrie pour une 14e édition

    Fière la fête Sherbrooke - La marche des diversités s'arrête pour une photo sur le Pont des Grandes-Fourches (2025) / photo Jessica Garneau
    L'équipe de rédaction
    Par L'équipe de rédaction
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    Sherbrooke se prépare pour la 14e édition de Fière la fête, la grande célébration de la fierté en Estrie ! Du 9 au 13 septembre 2026, elle présente une programmation haute en couleur : de l’iconique marche des diversités à la soirée littéraire, des conférences aux spectacles, Fière la fête en propose pour tous les goûts.

    La semaine s’ouvrira en beauté avec le lancement et le vernissage de l’exposition d’Élisa Roy, une artiste-peintre locale, au Café 440 dès 18 h le mercredi 9 septembre. Quelques nouveautés en primeur vous attendent cette année comme un atelier clownesque queer et une petite excursion en milieu rural à la ferme l’Étincelle à Cookshire.

    Fière la fête Sherbrooke – Catherine Robert animatrice de la soirée littéraire de l’an passé, reprends son rôle pour l’édition 2026 / photo Jessica Garneau

    La Fierté qu’on tisse ensemble

    Née d’initiatives étudiantes à Sherbrooke en 2013, Fière la fête est aujourd’hui organisée par une grande équipe bénévole chapeautée par l’organisme Fierté Sherbrooke Pride et en collaboration avec plusieurs organismes locaux. Face aux violences vécues par nos communautés, à la montée de la haine et au recul de nos droits, l’organisme a choisi de projeter une image forte de solidarité et d’unité dans nos différences avec sa thématique « Tisser nos couleurs, ensemble ».

    Un carnaval de couleurs

    Vous êtes invités, le samedi 12 septembre de 10 h à 15 h à découvrir une toute nouvelle formule jumelant notre fameuse journée communautaire et notre marché Queer, le Carnaval des Fiertés.

    Fière la fête Sherbrooke – La drag queen sherbrookoise Gina Gates à l’édition de la fierté du spectacle Gates of Drag / photo Jessica Garneau

    Préparez-vous à un après-midi rempli d’activités de tout genre et pour tous les âges comme l’heure du conte avec Jessie Précieuse, des ateliers créatifs, des conférences variées et une petite tournée de Sherbrooke en bus avec le GRIS pour découvrir les récits locaux de nos communautés.

    Fière la fête Sherbrooke – Lors de la journée communautaire, la drag queen Jessie Précieuse anime une heure du conte divertissante / photo Jessica Garneau

    Restez à l’affût

    La meilleure façon de rester au courant des événements à venir, c’est de suivre Fière la fête sur ses réseaux sociaux :

    INFOS | www.facebook.com/fierelafete et www.instagram.com/fiertesherbrooke/

    Les détails du festival sont aussi affichés sur son site web, fierelafete.com, où il est aussi possible de s’impliquer comme bénévole et de devenir membre.

    Fière la fête est organisée en collaboration avec l’Arrondissement des Nations de la Ville de Sherbrooke, ainsi que nombreux fiers partenaires tels que Desjardins et le GRIS Estrie

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