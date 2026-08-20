Un dernier Bal en blanc et gris pour le GRIS-Montréal

Il y a des soirées qui prennent une tout autre dimension lorsqu’on sait qu’elles ne reviendront pas. Le 27 août prochain, dès 17 h, le St-Hubert du Village accueillera la 10e édition de son fameux Bal en blanc et gris au profit du GRIS-Montréal. Une soirée festive et une dernière occasion de se retrouver dans ce restaurant avant sa fermeture quelques jours plus tard.

Pour l’occasion, sortez vos plus belles tenues estivales dans les teintes de blanc, de gris ou de crème. Rien de trop formel : l’idée est avant tout de passer un agréable moment entre ami.e.s, en famille et avec toutes les personnes qui souhaitent faire la fête tout en appuyant une bonne cause.

« C’est le 10e anniversaire de cette soirée et je ne voulais pas la laisser passer sans une toute dernière édition, sans faire quelque chose pour le GRIS-Montréal », explique Martin Nadeau, propriétaire franchisé du St-Hubert du Village. Avant la fermeture du restaurant, la semaine suivante, il a décidé d’organiser une ultime activité au profit de cet organisme communautaire LGBTQ+ qui lui tient particulièrement à cœur.

Cette édition sera « très spéciale, puisqu’elle sera aussi ma soirée de célébration et d’au revoir avant la fermeture du St-Hubert du Village », souligne Martin Nadeau dans un message publié sur les réseaux sociaux. Il invite donc les gens à venir « partager ce moment avec moi. Ce sera une soirée pour célébrer, se retrouver, rire, créer de beaux souvenirs… et tourner une page importante de ma vie, entouré des gens qui comptent ».

Un soutien indéfectible

« En plus, tous ensemble, nous continuerons à soutenir la Fondation GRIS, une cause qui me tient énormément à cœur », affirme Martin Nadeau, qui est également franchisé St-Hubert à Brossard. Au fil des années, il n’a cessé d’appuyer le GRIS-Montréal dans sa mission de sensibilisation en milieu scolaire. Par les témoignages de ses bénévoles, l’organisme permet aux jeunes de mieux comprendre les réalités des personnes LGBTQ+ et contribue ainsi à combattre les préjugés et la discrimination.

Rappelons que le GRIS-Montréal est le plus important organisme de démystification de la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire. Il réalise plus de 1 000 interventions chaque année dans des écoles et des institutions, grâce notamment à plus de 250 bénévoles qui se consacrent à cette mission de sensibilisation auprès des jeunes.

« On remercie Martin Nadeau pour sa fidélité au GRIS. On sait que ce sont des temps économiquement difficiles pour tout le monde. On aimerait le remercier pour son appui au GRIS depuis toutes ces années-là », soulignait Marie Houzeau, directrice générale du GRIS-Montréal, le 1er décembre dernier, lors de la remise officielle d’un chèque à l’organisme.

« Nous avions arrêté cette belle soirée durant les deux années de la pandémie, mais nous avons repris ce partenariat avec cet organisme tellement important, dont la mission est de sensibiliser les jeunes aux réalités LGBTQ+ et à laquelle je crois beaucoup. Cette année, le Bal en blanc et gris a été super. Et ici, la Fondation St-Hubert contribue aussi à cette somme-là », nous disait Martin Nadeau en décembre 2025, alors qu’il remettait un chèque de 9 100 $ au GRIS. Martin Nadeau espère maintenant amasser la même somme, sinon davantage, lors de la soirée du 27 août prochain.

Une histoire personnelle

Si son engagement auprès du GRIS-Montréal est aussi important pour lui, c’est notamment parce qu’il trouve écho dans son histoire personnelle. « Pendant longtemps, ma propre fille m’a caché qu’elle était gaie, confie Martin Nadeau. Pourtant, elle savait que mon resto était dans le Village, que je faisais partie d’un comité avec des gais, à ce moment-là, et que j’avais beaucoup d’amis gais aussi. Mais elle avait peur de me le dire. Elle avait peur d’être rejetée. C’est en partie pourquoi je m’implique ici avec le GRIS : pour que les jeunes n’aient pas peur de dire à leur entourage qu’ils sont LGBTQ+. »

Ce témoignage résume peut-être mieux que tout autre l’importance qu’accorde Martin Nadeau à cette soirée-bénéfice. Derrière la musique, les bouchées, l’animation et les tenues blanches et grises, il y a aussi la volonté de contribuer concrètement à une mission qui permet aux jeunes de parler, de poser des questions et, surtout, de ne pas avoir peur d’être eux-mêmes.

Une dernière soirée à ne pas manquer

Le rendez-vous est donc donné le 27 août, dès 17 h, pour cette 10e édition du Bal en blanc et gris. Au programme : musique, animation, bouchées et une ambiance qui se veut chaleureuse et festive. Et comme ce sera la dernière fois que cette soirée se tiendra au St-Hubert du Village, pourquoi ne pas sortir ses plus belles tenues blanches, grises ou crème, réunir quelques ami.e.s et venir faire la fête une dernière fois avec Martin Nadeau et le GRIS?

Une soirée pour soutenir le GRIS-Montréal, créer de beaux souvenirs et accompagner Martin Nadeau alors qu’il s’apprête à tourner une page importante de son histoire dans le Village. Et nul doute qu’il accueillera tout ce beau monde avec… un grand sourire!

Billets : 50 $ en ligne ou à la porte

Rôtisserie St-Hubert du Village

1019, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Quelques remises de chèques passées…