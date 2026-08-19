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    Liste de toutes les activités de Fierté dans la Capitale 2026

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    Par L'équipe de rédaction
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    Cette liste regroupe toutes les activités 2026 repérées dans le Guide de la Fierté et recoupées avec les pages officielles de Fierté dans la Capitale. Notez que les heures et lieux peuvent être modifiés par les organisateurs; il est donc conseillé de vérifier les renseignements officiels avant de se déplacer.

    Samedi 22 août 2026

    12 h – 15 hÉchange de vêtements
    Thrive SelectThrift, 1547 Merivale Rd, unité 3
    Gratuit
    Échange de vêtements et d’accessoires dans un espace communautaire accueillant; les dons sont encouragés, mais non obligatoires.
    13 h – 15 hBallroom sur grand écran
    Blackbox Theatre, Arts Court, 2 Daly Avenue
    Gratuit, billet requis
    Projection et discussion sur l’histoire, la culture et l’influence du Ballroom au Canada, avec Michael Roberson et le cinéaste Odu Adam.
    16 h – 18 h 30Projection : Antidiva: The Carole Pope Confessions
    Quatrième Salle du CNA, 1 rue Elgin
    Gratuit, billet requis
    Projection spéciale consacrée à Carole Pope, suivie d’une discussion avec l’artiste.
    20 h – 23 hConcours de la Fierté dans la CapitaleSalle Southam, Centre national des Arts, 1 rue Elgin
    Billet requis
    Concours de drag pour les titres de M., Mx et Mme Fierté dans la Capitale 2026, animé par Cyril Cinder.
    22 h – 2 hAprès-party du Concours de la Fierté
    Lowertown Brewery, 73 rue York
    Billet requis
    Fête officielle après le concours avec les membres de la nouvelle Cour royale et des artistes invités.

    Dimanche 23 août 2026

    12 h – 16 hPique-nique familial
    Parc Hintonburg, 49 Fairmont Avenue
    Gratuit
    Après-midi familial avec jeux, activités, animation, organismes communautaires et BBQ gratuit jusqu’à épuisement des quantités.
    13 h 30 – 15 hCatégorie : Hands Performance
    Blackbox Theatre, Arts Court, 2 Daly Avenue
    Gratuit, billet requis
    Atelier de performance axé sur la précision, la musicalité et l’expression, avec Legendary Father Bam Bam Siriano.
    15 h – 17 hCatégorie : Vogue FemmeBlackbox Theatre, Arts Court, 2 Daly AvenueGratuit, billet requisAtelier d’initiation aux éléments fondamentaux du Vogue Femme avec ICON Snoopy Basquiat Fubu.
    18 h – 20 hAssemblée publique queer avec les candidats à la mairie
    Good Companions Seniors Centre, 670 rue Albert
    Gratuit, billet requis
    Rencontre publique permettant d’entendre les candidats à la mairie d’Ottawa sur les enjeux touchant les communautés 2SLGBTQIA+.

    Lundi 24 août 2026

    10 h – 11 hLevée du drapeau
    Hôtel de ville d’Ottawa, 110 avenue Laurier Ouest
    Gratuit
    Lancement officiel de la semaine de la Fierté avec la levée du drapeau de la Fierté progressiste.

    Mardi 25 août 2026

    12 h – 14 hSongs from the Shed
    Rue Sparks
    Gratuit
    Après-midi musical intime mettant en vedette des artistes queer locaux, des chansons et des récits.
    20 h 30 – 23 h 30Politics with a Drag Queen
    Galerie SAW, 67 rue Nicholas
    Gratuit, billet requis
    Soirée mêlant drag et politique avec Karla Marx, Fae Johnstone et des artistes locaux.

    Mercredi 26 août 2026

    18 h – 22 h 30Queered: A Minifest
    Arts Court, 2 Daly Avenue
    Billets selon le spectacle
    Mini-festival de théâtre queer présenté avec Ottawa Fringe, mettant à l’affiche trois productions locales.

    Jeudi 27 août 2026

    8 h – 10 hDéjeuner communautaire
    Parc Dundonald, 516 rue Somerset Ouest Gratuit
    Déjeuner communautaire gratuit présenté avec Operation Come Home, avec conversation et accès à des services locaux.
    12 h – 14 hSongs from the Shed
    Rue Sparks
    Gratuit
    Prestation musicale queer en formule intime, avec Logan et Kuhu.

    Vendredi 28 août 2026

    17 h – 22 hA Kiss From the Middle East
    Scène de la place Metcalfe, 151 rue Metcalfe
    Gratuit
    Soirée de musique, danse, drag et spectacles célébrant les héritages moyen-orientaux, animée et conçue par Bae Root.
    19 h – 23 hSoirée du vendredi – scène principale TD
    Scène principale TD, Bank et Slater
    Gratuit
    Programmation musicale avec Ralph à 19 h, La Bronze à 20 h et DJ Puppy Sierna à 21 h.

    Samedi 29 août 2026

    12 h – 20 hPromenade du Festival
    Rue Bank, dans le Village
    Gratuit
    Festival de rue avec organismes communautaires, groupes, artisans, partenaires et autres activités.
    14 h – 17 hDrag Extravaganza
    Scène principale TD, Bank et Slater
    Gratuit
    DJ Roxy Sunset ouvre l’après-midi, suivi d’un grand spectacle de drag avec Sami Landri, Johnny Jones, Devona Coe et d’autres artistes.
    17 h – 19 hJoyeux 200e anniversaire, Ottawa! – spectacle de talents drag
    Scène principale TD
    Gratuit
    Spectacle spécial avec notamment Icesis Couture, Kimmy Couture, Kiki Coe, Aimee Yonce Shennel, Karamilk et Saltina Shaker.
    20 h – 22 hLive from the Booth
    Rue Sparks
    Gratuit
    Soirée présentée par Pass the Vibes, mettant en valeur des artistes queer noirs locaux dans une ambiance communautaire.
    21 h – 23 hQueerlesque in the Capital
    Scène principale TD, Bank et Slater
    Gratuit
    Spectacle de burlesque queer théâtral et satirique, conçu par Victoria Vermouth et animé par Janelle Niles.

    Dimanche 30 août 2026

    12 h – 20 hPromenade du Festival
    Rue Bank, dans le Village
    Gratuit
    Deuxième journée du festival de rue avec organismes, artisans, partenaires et programmation communautaire.
    13 h – 16 hDéfilé de la Fierté
    Centre-ville / Centretown; départ à Wellington et Booth, arrivée à Bank et Slater
    Gratuit
    Grand défilé de la Fierté d’Ottawa réunissant des groupes communautaires, des organismes et des milliers de participants.
    16 h – 18 hPost-Parade Drag-A-Palooza
    Scène principale TD, Bank et Slater
    Gratuit
    Spectacle de drag après le défilé avec Eboni La’Belle, Van Goth, Cyril Cinder et la Cour royale 2026.

    Sources :

    Guide de la Fierté 2026 (Fierté dans la Capitale / Capital Pride) et pages officielles de Capital Pride

    Guide officiel : https://capitalpride.ca/pride-guide-2026/

    Site officiel : https://capitalpride.ca/

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