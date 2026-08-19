Liste de toutes les activités de Fierté dans la Capitale 2026

Cette liste regroupe toutes les activités 2026 repérées dans le Guide de la Fierté et recoupées avec les pages officielles de Fierté dans la Capitale. Notez que les heures et lieux peuvent être modifiés par les organisateurs; il est donc conseillé de vérifier les renseignements officiels avant de se déplacer.

Samedi 22 août 2026

12 h – 15 h Échange de vêtements

Thrive SelectThrift, 1547 Merivale Rd, unité 3

Gratuit

Échange de vêtements et d’accessoires dans un espace communautaire accueillant; les dons sont encouragés, mais non obligatoires.

13 h – 15 h Ballroom sur grand écran

Blackbox Theatre, Arts Court, 2 Daly Avenue

Gratuit, billet requis

Projection et discussion sur l’histoire, la culture et l’influence du Ballroom au Canada, avec Michael Roberson et le cinéaste Odu Adam.

16 h – 18 h 30 Projection : Antidiva: The Carole Pope Confessions

Quatrième Salle du CNA, 1 rue Elgin

Gratuit, billet requis

Projection spéciale consacrée à Carole Pope, suivie d’une discussion avec l’artiste.

20 h – 23 h Concours de la Fierté dans la CapitaleSalle Southam, Centre national des Arts, 1 rue Elgin

Billet requis

Concours de drag pour les titres de M., Mx et Mme Fierté dans la Capitale 2026, animé par Cyril Cinder.

22 h – 2 h Après-party du Concours de la Fierté

Lowertown Brewery, 73 rue York

Billet requis

Fête officielle après le concours avec les membres de la nouvelle Cour royale et des artistes invités.

Dimanche 23 août 2026

12 h – 16 h Pique-nique familial

Parc Hintonburg, 49 Fairmont Avenue

Gratuit

Après-midi familial avec jeux, activités, animation, organismes communautaires et BBQ gratuit jusqu’à épuisement des quantités.

13 h 30 – 15 h Catégorie : Hands Performance

Blackbox Theatre, Arts Court, 2 Daly Avenue

Gratuit, billet requis

Atelier de performance axé sur la précision, la musicalité et l’expression, avec Legendary Father Bam Bam Siriano.

15 h – 17 h Catégorie : Vogue FemmeBlackbox Theatre, Arts Court, 2 Daly AvenueGratuit, billet requisAtelier d’initiation aux éléments fondamentaux du Vogue Femme avec ICON Snoopy Basquiat Fubu.

18 h – 20 h Assemblée publique queer avec les candidats à la mairie

Good Companions Seniors Centre, 670 rue Albert

Gratuit, billet requis

Rencontre publique permettant d’entendre les candidats à la mairie d’Ottawa sur les enjeux touchant les communautés 2SLGBTQIA+.

Lundi 24 août 2026

10 h – 11 h Levée du drapeau

Hôtel de ville d’Ottawa, 110 avenue Laurier Ouest

Gratuit

Lancement officiel de la semaine de la Fierté avec la levée du drapeau de la Fierté progressiste.

Mardi 25 août 2026

12 h – 14 h Songs from the Shed

Rue Sparks

Gratuit

Après-midi musical intime mettant en vedette des artistes queer locaux, des chansons et des récits.

20 h 30 – 23 h 30 Politics with a Drag Queen

Galerie SAW, 67 rue Nicholas

Gratuit, billet requis

Soirée mêlant drag et politique avec Karla Marx, Fae Johnstone et des artistes locaux.

Mercredi 26 août 2026

18 h – 22 h 30 Queered: A Minifest

Arts Court, 2 Daly Avenue

Billets selon le spectacle

Mini-festival de théâtre queer présenté avec Ottawa Fringe, mettant à l’affiche trois productions locales.

Jeudi 27 août 2026

8 h – 10 h Déjeuner communautaire

Parc Dundonald, 516 rue Somerset Ouest Gratuit

Déjeuner communautaire gratuit présenté avec Operation Come Home, avec conversation et accès à des services locaux.

12 h – 14 h Songs from the Shed

Rue Sparks

Gratuit

Prestation musicale queer en formule intime, avec Logan et Kuhu.

Vendredi 28 août 2026

17 h – 22 h A Kiss From the Middle East

Scène de la place Metcalfe, 151 rue Metcalfe

Gratuit

Soirée de musique, danse, drag et spectacles célébrant les héritages moyen-orientaux, animée et conçue par Bae Root.

19 h – 23 h Soirée du vendredi – scène principale TD

Scène principale TD, Bank et Slater

Gratuit

Programmation musicale avec Ralph à 19 h, La Bronze à 20 h et DJ Puppy Sierna à 21 h.

Samedi 29 août 2026

12 h – 20 h Promenade du Festival

Rue Bank, dans le Village

Gratuit

Festival de rue avec organismes communautaires, groupes, artisans, partenaires et autres activités.

14 h – 17 h Drag Extravaganza

Scène principale TD, Bank et Slater

Gratuit

DJ Roxy Sunset ouvre l’après-midi, suivi d’un grand spectacle de drag avec Sami Landri, Johnny Jones, Devona Coe et d’autres artistes.

17 h – 19 h Joyeux 200e anniversaire, Ottawa! – spectacle de talents drag

Scène principale TD

Gratuit

Spectacle spécial avec notamment Icesis Couture, Kimmy Couture, Kiki Coe, Aimee Yonce Shennel, Karamilk et Saltina Shaker.

20 h – 22 h Live from the Booth

Rue Sparks

Gratuit

Soirée présentée par Pass the Vibes, mettant en valeur des artistes queer noirs locaux dans une ambiance communautaire.

21 h – 23 h Queerlesque in the Capital

Scène principale TD, Bank et Slater

Gratuit

Spectacle de burlesque queer théâtral et satirique, conçu par Victoria Vermouth et animé par Janelle Niles.

Dimanche 30 août 2026

12 h – 20 h Promenade du Festival

Rue Bank, dans le Village

Gratuit

Deuxième journée du festival de rue avec organismes, artisans, partenaires et programmation communautaire.

13 h – 16 h Défilé de la Fierté

Centre-ville / Centretown; départ à Wellington et Booth, arrivée à Bank et Slater

Gratuit

Grand défilé de la Fierté d’Ottawa réunissant des groupes communautaires, des organismes et des milliers de participants.

16 h – 18 h Post-Parade Drag-A-Palooza

Scène principale TD, Bank et Slater

Gratuit

Spectacle de drag après le défilé avec Eboni La’Belle, Van Goth, Cyril Cinder et la Cour royale 2026.

Sources :

Guide de la Fierté 2026 (Fierté dans la Capitale / Capital Pride) et pages officielles de Capital Pride

Guide officiel : https://capitalpride.ca/pride-guide-2026/

Site officiel : https://capitalpride.ca/