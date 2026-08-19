L’autobiographie du pape François censurée dans sa version russe pour faire disparaître les passages LGBTQ+

Même les paroles d’un pape ne semblent pas échapper aux lois russes contre la prétendue « propagande LGBTQ+ ». La version russe de Hope: The Autobiography, l’autobiographie du pape François, aurait été lourdement censurée afin d’en retirer ses prises de position sur l’homosexualité, les personnes trans et la bénédiction des couples de même sexe. Dans certains passages, le texte n’a pas simplement été retranché : il a été recouvert de larges bandes noires.

Au cours de son pontificat, le pape François aura contribué à modifier sensiblement le ton employé par l’Église catholique envers les personnes LGBTQ+. Sans remettre en question la doctrine catholique sur le mariage et la sexualité, il a multiplié les gestes d’ouverture et les déclarations qui tranchaient avec ceux de plusieurs de ses prédécesseurs.

Il a notamment ouvert la possibilité, sous certaines conditions, de bénir des couples de même sexe, condamné la criminalisation de l’homosexualité et insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’accueillir les personnes gaies et trans au sein de l’Église.

Or, les lecteurs russes de son autobiographie risquent de ne rien savoir de plusieurs de ces positions.

Des passages entiers rayés du livre

La version russe de Hope: The Autobiography aurait fait l’objet d’une importante opération de censure. Les passages consacrés aux personnes LGBTQ+ auraient été supprimés ou rendus illisibles, tant dans l’édition papier que dans la version numérique.

Le livre, publié dans plusieurs pays en 2025, n’est arrivé sur le marché russe que cette année. Dans cette édition, les réflexions du défunt souverain pontife concernant l’homosexualité, les personnes trans et la bénédiction des unions de même sexe ont été retranchées.

L’exemple le plus spectaculaire concerne un passage dans lequel François affirme que les personnes gaies et trans doivent être accueillies par l’Église catholique. Plutôt que de reformuler ou de couper discrètement le texte, l’édition russe aurait carrément recouvert le passage de bandes noires, rendant la censure immédiatement visible.

Une image pour le moins saisissante : les paroles du chef de l’Église catholique littéralement noircies parce qu’elles abordent favorablement l’accueil des personnes LGBTQ+.

L’édition russe est publiée par Alpina Publishing Group. Au moment où l’affaire a été rapportée, la maison d’édition n’avait pas publiquement expliqué les raisons précises de ces modifications.

La « propagande LGBTQ+ » dans le collimateur du Kremlin

Cette censure s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large de répression des réalités LGBTQ+ en Russie.

Depuis plusieurs années, les autorités russes ont progressivement renforcé les lois interdisant ce qu’elles qualifient de « propagande LGBT ». Initialement présentées comme des mesures destinées à protéger les mineurs, ces dispositions ont été considérablement élargies et touchent désormais les représentations positives ou jugées favorables des relations dites « non traditionnelles » et des transitions de genre.

Selon les informations rapportées, près de 600 livres auraient été interdits en Russie depuis 2022 dans le contexte de cette offensive contre les contenus LGBTQ+.

Les conséquences dépassent largement le milieu de l’édition. Entreprises, médias, militants et simples citoyens peuvent être visés pour des contenus associés à la diversité sexuelle et de genre. Des personnes ont notamment été poursuivies pour l’utilisation de symboles arc-en-ciel ou accusées de promouvoir des « relations sexuelles non traditionnelles » ou des transitions de genre.

La répression s’est encore intensifiée depuis que la Cour suprême russe a désigné en 2023 ce qu’elle appelle le « mouvement international LGBT » comme une organisation extrémiste, une appellation dénoncée par les défenseurs des droits de la personne en raison notamment du caractère extrêmement vague de ce prétendu « mouvement ».

Quand la censure atteint les paroles du pape

L’affaire entourant Hope illustre jusqu’où peut aller le contrôle de l’information concernant les réalités LGBTQ+ en Russie. Il ne s’agit plus uniquement de bloquer des œuvres militantes, des romans queer ou des publications destinées directement aux communautés LGBTQ+, mais de modifier une autobiographie d’une personnalité religieuse mondiale afin d’en faire disparaître certaines opinions.

L’ironie est d’autant plus forte que François n’était pas considéré comme un révolutionnaire en matière de doctrine sexuelle. Son pontificat a d’ailleurs suscité de nombreuses critiques au sein même des communautés LGBTQ+, notamment en raison de déclarations controversées et des limites qu’il maintenait quant à la reconnaissance des couples de même sexe et des identités trans.

Son apport résidait surtout dans un changement de langage et d’approche pastorale. François répétait que les personnes homosexuelles ne devaient pas être rejetées, avait dénoncé les lois criminalisant l’homosexualité et avait ouvert la voie à des bénédictions pastorales de couples de même sexe sans les assimiler au mariage religieux.

Même cette ouverture limitée semble aujourd’hui dépasser ce que les autorités russes sont disposées à laisser circuler librement.

La censure de son autobiographie prend ainsi une dimension particulièrement symbolique. En noircissant les passages où François évoquait l’accueil des personnes gaies et trans, ce ne sont pas seulement quelques paragraphes qui disparaissent de l’édition russe : c’est une partie de la pensée et de l’héritage du pape qui est réécrite pour correspondre aux limites imposées par le régime.

Dans la Russie actuelle, parler favorablement des personnes LGBTQ+ peut donc devenir problématique même lorsque celui qui parle porte une soutane blanche et occupe le trône de saint Pierre.