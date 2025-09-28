MTLàTABLE 2025, menus exclusifs et nouvelles expériences

Du 30 octobre au 16 novembre 2025, Montréal s’apprête à renouer avec son grand rendez-vous gourmand, MTLàTABLE, présenté par AMEX. Chaque automne, cet événement attire autant la population montréalaise que les visiteuses et visiteurs curieux de découvrir la richesse de la scène culinaire locale. La liste officielle des restaurants participants et leurs menus exclusifs sera dévoilée au public le 29 septembre prochain, marquant le coup d’envoi des réservations.

Un rendez-vous incontournable de l’automne montréalais

Pour cette 13e édition, 150 établissements répartis dans différents quartiers de la ville prendront part à la fête. Comme à l’accoutumée, le principe repose sur des menus à prix fixe permettant de démocratiser l’accès à des expériences gastronomiques variées.

Les tables d’hôte seront proposées à 35 $, à 50 $, à 65 $ et à 80 $, offrant un large éventail de choix pour tous les budgets. À cette offre s’ajoute un volet brunch, dans certains restaurants, proposé à 25 $ et comprenant deux choix de plats ainsi qu’une boisson.

PHOTO : Restaurant Tiramisu PHOTO : Alison Slattery Tourisme Montréal

Une vitrine pour le talent culinaire montréalais

MTLàTABLE se veut non seulement un tremplin pour mettre en lumière les talents culinaires de la ville, mais également une invitation à explorer Montréal au fil de ses saveurs. L’événement attire chaque année autant les fins gastronomes que les familles en quête de sorties originales, sans oublier les personnes de passage qui profitent de l’occasion pour découvrir les secrets culinaires bien gardés de la métropole.

Nouveauté 2025 : des expériences signatures

La grande nouveauté de 2025 réside dans l’ajout d’expériences signatures Air Canada, conçues exclusivement pour cette édition. Si les détails restent encore confidentiels, MTLàTABLE promet des expériences gastronomiques inédites qui viendront enrichir la programmation traditionnelle. Ces rendez-vous mettront en lumière la créativité des chefs et offriront des moments uniques, propres à l’audace et à l’esprit novateur du festival.

PHOTO : Alison Slattery Tourisme Montréal

Un reflet de la diversité montréalaise

MTLàTABLE s’inscrit plus que jamais dans une démarche de valorisation de l’identité culinaire de la ville, réputée pour sa diversité et sa vitalité. Entre institutions établies et jeunes adresses innovantes, MTLàTABLE reflète la pluralité d’une métropole où cohabitent traditions locales, influences internationales et élans de modernité. Pour de nombreux restaurateurs, il s’agit d’une vitrine exceptionnelle qui leur permet d’attirer une nouvelle clientèle et de faire rayonner leur savoir-faire.

Une bouffée d’air pour la restauration

À l’approche de l’hiver, ce rendez-vous annuel représente également une bouffée d’air pour l’industrie de la restauration, en encourageant la fréquentation des établissements pendant une période plus calme de l’année. Pour le public, c’est une occasion privilégiée de planifier plusieurs sorties, d’essayer de nouvelles adresses et de partager, entre proches, des moments de convivialité autour de la table.

Préparez votre parcours gourmand Avec sa treizième édition, MTLàTABLE confirme son statut d’événement phare du calendrier montréalais. Menus à prix fixe, brunchs décadents et expériences inédites : tout est réuni pour que Montréal continue, une fois encore, à séduire par sa gastronomie.

INFOS | Dès le 29 septembre, il suffira de consulter le site mtlatable.mtl.org pour découvrir la liste complète des restaurants participants et préparer son parcours gourmand.

https://mtlatable.mtl.org