La liste des activités de l’édition 2026 de Fierté de Québec

Voici la programmation en ordre chronologique, du 4 au 6 septembre 2026. Notez que la La majorité des activités sont gratuites, mais certaines activités partenaires et l’espace VIP sont payants.Notez que la programmation et les horaires peuvent être modifiés. Vérifier le site officiel avant de vous déplacer.
Vendredi 4 septembre 2026
Ouverture de la Fierté et première grande soirée à la place D’Youville
Horaire à confirmer
Cérémonie d’ouverturePlace D’YouvilleCoup d’envoi officiel de la 22e édition de la Fierté de Québec.Gratuit
19 h 30
Club D’YouvilleScène TD – Place D’YouvilleGrande soirée d’ouverture avec DJ Ian Jackman, TIZI et Sandy Duperval.Gratuit
20 h 30
Soirée Plurielles – poésie, drag et DJ setLa Charpente des FauvesÉvénement partenaire réunissant poésie, performances drag et DJ set dans le cadre de la Fierté de Québec 2026.Activité payante / billetterie
En soirée
Activités partenaires de la FiertéBar St. Matthew’s, Le Drague, Saint-Jean Comédie Club et Les Yeux BleusPlusieurs établissements du quartier proposent des activités spéciales de Fierté en soirée. Les horaires détaillés varient selon les partenaires.Selon l’activité
Samedi 5 septembre 2026
Journée communautaire, animation de rue et Fier Gala
11 h – 16 h
Journée communautaireRue Saint-Jean, entre la rue Sainte-Claire et Honoré-MercierUne quarantaine d’organismes et d’organisations communautaires prennent part à la journée, avec kiosques et animation de rue.Gratuit
11 h – 16 h
Animations de rue et activités familialesRue Saint-Jean et parvis de l’église Saint-Jean-BaptistePerformances, chorales et activités familiales s’ajoutent à la Journée communautaire dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.Gratuit
Après-midi
Passage Ludique HitsterPassage OlympiaQuiz musical Hitster animé par Samuel Poirier Rousseau.Gratuit
16 h – 18 h*
4@6 balado – Full pluméSaint-Jean Comédie ClubEnregistrement / rencontre avec Charlie Morin et Lady Guidoune. *L’activité est annoncée comme un « 4@6 »; vérifier l’heure finale auprès de l’organisateur.Billetterie / selon l’activité
En soirée
Karaoké live avec musiciensScène TD – Place D’YouvilleKaraoké animé par Maxence Garneau, accompagné d’un groupe de musiciens en direct.Gratuit
En soirée
Le Fier Gala de Mona de GrenobleScène TD – Place D’YouvilleMona de Grenoble reçoit Mitsou, Patsy Gallant, William Cloutier, Mia Tinayre et Gabry Elle. Mitsou remplace Roxane Bruneau, retirée de la programmation à la suite d’un changement d’horaire.Gratuit
Dimanche 6 septembre 2026
Marché queer, marche de solidarité et grande soirée drag de clôture
Avant-midi
Zumba FiertéScène TD – Place D’YouvilleSéance festive de Zumba pour lancer la dernière journée de la Fierté.Gratuit
11 h
Heure du conte avec BarbadaChez Madame Belley – Palais MontcalmBarbada de Barbades présente une heure du conte destinée aux petits et aux grands.Gratuit
11 h – 16 h
Marché queerRue Saint-JeanMarché mettant en valeur des artistes, artisan·es et créateur·rices queer.Gratuit
Journée
Activités pour les enfants et ateliers de danse en ligneRue Saint-JeanProgrammation familiale et ateliers de danse en ligne dans le cadre des activités de rue.Gratuit
13 h
Marche de solidaritéDépart et retour : Place D’YouvilleMarche de visibilité et de revendication dans le Vieux-Québec, avec passage devant l’Assemblée nationale avant le retour à la place D’Youville.Gratuit – aucune inscription requise
Après la marche
Prise de parole / micro ouvert citoyenPlace D’YouvilleMoment de parole citoyenne au retour de la Marche de solidarité.Gratuit
16 h – 18 h*
4@6 balado – Pas peu fièresSaint-Jean Comédie ClubAnn-Sarah Charbonneau et Florence Nadeau présentent un épisode de Pas peu fières. *L’activité est annoncée comme un « 4@6 »; vérifier l’heure finale auprès de l’organisateur.Billetterie / selon l’activité
En soirée
GlamoustacheScène TD – Place D’YouvillePremier gala entièrement consacré aux drag kings dans l’histoire du festival, animé par Roch Bière et RV Métal.Gratuit
Ensuite
SupernovaScène TD – Place D’YouvilleGala mettant en lumière des queens de Québec, notamment Jojo Bones, Lady Boom Boom et Scarlett Paris Evans.Gratuit
Clôture de soirée
ICONiqueScène TD – Place D’YouvilleGrand spectacle de clôture coanimé par Rita Baga et Nicky Doll, avec Mami Watta, Magnetica, Eboni La’Belle, Sami Landri et Velma/Johnny Jones.Gratuit
Autres activités annoncées
Activités présentes dans la programmation 2026, mais sans date ou heure suffisamment précise dans les sources publiques consultablesUébec.
À confirmer
Panel littéraire – Archives vivantes : transmettre nos histoires LGBTQ+ Lieu à confirmer Panel littéraire avec l’auteur et historien Jean-Charles Panneton.Selon l’activité
À confirmer
After-Fierté – burlesque Lieu à confirmer Une des deux soirées After-Fierté annoncées pour 2026, avec une thématique burlesque.Activité partenaire / payante
À confirmer
After-Fierté – ballroom Lieu à confirmer Une des deux soirées After-Fierté annoncées pour 2026, avec une thématique ballroom.Activité partenaire / payante
Informations pratiques
• Dates : du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2026.
• Site principal : Place D’Youville et rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, à Québec.
• Espace VIP YQB : accès réservé avec vue sur la Scène TD, consommations et bouchées; un forfait augmenté inclut aussi un accès au Drague après les spectacles.
Sources
Fierté de Québec – site officiel https://fiertedequebec.ca/programmation/