La liste des activités de l’édition 2026 de Fierté de Québec

Voici la programmation en ordre chronologique, du 4 au 6 septembre 2026. Notez que la La majorité des activités sont gratuites, mais certaines activités partenaires et l’espace VIP sont payants. Notez que la programmation et les horaires peuvent être modifiés. Vérifier le site officiel avant de vous déplacer.

Vendredi 4 septembre 2026

Ouverture de la Fierté et première grande soirée à la place D’Youville

Horaire à confirmer Cérémonie d’ouverturePlace D’YouvilleCoup d’envoi officiel de la 22e édition de la Fierté de Québec.Gratuit

19 h 30 Club D’YouvilleScène TD – Place D’YouvilleGrande soirée d’ouverture avec DJ Ian Jackman, TIZI et Sandy Duperval.Gratuit

20 h 30 Soirée Plurielles – poésie, drag et DJ setLa Charpente des FauvesÉvénement partenaire réunissant poésie, performances drag et DJ set dans le cadre de la Fierté de Québec 2026.Activité payante / billetterie

En soirée Activités partenaires de la FiertéBar St. Matthew’s, Le Drague, Saint-Jean Comédie Club et Les Yeux BleusPlusieurs établissements du quartier proposent des activités spéciales de Fierté en soirée. Les horaires détaillés varient selon les partenaires.Selon l’activité

Samedi 5 septembre 2026

Journée communautaire, animation de rue et Fier Gala

11 h – 16 h Journée communautaireRue Saint-Jean, entre la rue Sainte-Claire et Honoré-MercierUne quarantaine d’organismes et d’organisations communautaires prennent part à la journée, avec kiosques et animation de rue.Gratuit

11 h – 16 h Animations de rue et activités familialesRue Saint-Jean et parvis de l’église Saint-Jean-BaptistePerformances, chorales et activités familiales s’ajoutent à la Journée communautaire dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.Gratuit

Après-midi Passage Ludique HitsterPassage OlympiaQuiz musical Hitster animé par Samuel Poirier Rousseau.Gratuit

16 h – 18 h* 4@6 balado – Full pluméSaint-Jean Comédie ClubEnregistrement / rencontre avec Charlie Morin et Lady Guidoune. *L’activité est annoncée comme un « 4@6 »; vérifier l’heure finale auprès de l’organisateur.Billetterie / selon l’activité

En soirée Karaoké live avec musiciensScène TD – Place D’YouvilleKaraoké animé par Maxence Garneau, accompagné d’un groupe de musiciens en direct.Gratuit

En soirée Le Fier Gala de Mona de GrenobleScène TD – Place D’YouvilleMona de Grenoble reçoit Mitsou, Patsy Gallant, William Cloutier, Mia Tinayre et Gabry Elle. Mitsou remplace Roxane Bruneau, retirée de la programmation à la suite d’un changement d’horaire.Gratuit

Dimanche 6 septembre 2026

Marché queer, marche de solidarité et grande soirée drag de clôture

Avant-midi Zumba FiertéScène TD – Place D’YouvilleSéance festive de Zumba pour lancer la dernière journée de la Fierté.Gratuit

11 h Heure du conte avec BarbadaChez Madame Belley – Palais MontcalmBarbada de Barbades présente une heure du conte destinée aux petits et aux grands.Gratuit

11 h – 16 h Marché queerRue Saint-JeanMarché mettant en valeur des artistes, artisan·es et créateur·rices queer.Gratuit

Journée Activités pour les enfants et ateliers de danse en ligneRue Saint-JeanProgrammation familiale et ateliers de danse en ligne dans le cadre des activités de rue.Gratuit

13 h Marche de solidaritéDépart et retour : Place D’YouvilleMarche de visibilité et de revendication dans le Vieux-Québec, avec passage devant l’Assemblée nationale avant le retour à la place D’Youville.Gratuit – aucune inscription requise

Après la marche Prise de parole / micro ouvert citoyenPlace D’YouvilleMoment de parole citoyenne au retour de la Marche de solidarité.Gratuit

16 h – 18 h* 4@6 balado – Pas peu fièresSaint-Jean Comédie ClubAnn-Sarah Charbonneau et Florence Nadeau présentent un épisode de Pas peu fières. *L’activité est annoncée comme un « 4@6 »; vérifier l’heure finale auprès de l’organisateur.Billetterie / selon l’activité

En soirée GlamoustacheScène TD – Place D’YouvillePremier gala entièrement consacré aux drag kings dans l’histoire du festival, animé par Roch Bière et RV Métal.Gratuit

Ensuite SupernovaScène TD – Place D’YouvilleGala mettant en lumière des queens de Québec, notamment Jojo Bones, Lady Boom Boom et Scarlett Paris Evans.Gratuit

Clôture de soirée ICONiqueScène TD – Place D’YouvilleGrand spectacle de clôture coanimé par Rita Baga et Nicky Doll, avec Mami Watta, Magnetica, Eboni La’Belle, Sami Landri et Velma/Johnny Jones.Gratuit

Autres activités annoncées

Activités présentes dans la programmation 2026, mais sans date ou heure suffisamment précise dans les sources publiques consultablesUébec.

À confirmer Panel littéraire – Archives vivantes : transmettre nos histoires LGBTQ+

Lieu à confirmer

Panel littéraire avec l’auteur et historien Jean-Charles Panneton.Selon l’activité

À confirmer After-Fierté – burlesque

Lieu à confirmer

Une des deux soirées After-Fierté annoncées pour 2026, avec une thématique burlesque.Activité partenaire / payante

À confirmer After-Fierté – ballroom

Lieu à confirmer

Une des deux soirées After-Fierté annoncées pour 2026, avec une thématique ballroom.Activité partenaire / payante

Informations pratiques

• Dates : du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2026.

• Site principal : Place D’Youville et rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, à Québec.

• Espace VIP YQB : accès réservé avec vue sur la Scène TD, consommations et bouchées; un forfait augmenté inclut aussi un accès au Drague après les spectacles.

Sources

Fierté de Québec – site officiel

https://fiertedequebec.ca/programmation/