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    La liste des activités de l’édition 2026 de Fierté de Québec

    L'équipe de rédaction
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    Voici la programmation en ordre chronologique, du 4 au 6 septembre 2026. Notez que la La majorité des activités sont gratuites, mais certaines activités partenaires et l’espace VIP sont payants. Notez que la programmation et les horaires peuvent être modifiés. Vérifier le site officiel avant de vous déplacer.

    Vendredi 4 septembre 2026

    Ouverture de la Fierté et première grande soirée à la place D’Youville

    Horaire à confirmerCérémonie d’ouverturePlace D’YouvilleCoup d’envoi officiel de la 22e édition de la Fierté de Québec.Gratuit
    19 h 30Club D’YouvilleScène TD – Place D’YouvilleGrande soirée d’ouverture avec DJ Ian Jackman, TIZI et Sandy Duperval.Gratuit
    20 h 30Soirée Plurielles – poésie, drag et DJ setLa Charpente des FauvesÉvénement partenaire réunissant poésie, performances drag et DJ set dans le cadre de la Fierté de Québec 2026.Activité payante / billetterie
    En soiréeActivités partenaires de la FiertéBar St. Matthew’s, Le Drague, Saint-Jean Comédie Club et Les Yeux BleusPlusieurs établissements du quartier proposent des activités spéciales de Fierté en soirée. Les horaires détaillés varient selon les partenaires.Selon l’activité

    Samedi 5 septembre 2026

    Journée communautaire, animation de rue et Fier Gala

    11 h – 16 hJournée communautaireRue Saint-Jean, entre la rue Sainte-Claire et Honoré-MercierUne quarantaine d’organismes et d’organisations communautaires prennent part à la journée, avec kiosques et animation de rue.Gratuit
    11 h – 16 hAnimations de rue et activités familialesRue Saint-Jean et parvis de l’église Saint-Jean-BaptistePerformances, chorales et activités familiales s’ajoutent à la Journée communautaire dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.Gratuit
    Après-midiPassage Ludique HitsterPassage OlympiaQuiz musical Hitster animé par Samuel Poirier Rousseau.Gratuit
    16 h – 18 h*4@6 balado – Full pluméSaint-Jean Comédie ClubEnregistrement / rencontre avec Charlie Morin et Lady Guidoune. *L’activité est annoncée comme un « 4@6 »; vérifier l’heure finale auprès de l’organisateur.Billetterie / selon l’activité
    En soiréeKaraoké live avec musiciensScène TD – Place D’YouvilleKaraoké animé par Maxence Garneau, accompagné d’un groupe de musiciens en direct.Gratuit
    En soiréeLe Fier Gala de Mona de GrenobleScène TD – Place D’YouvilleMona de Grenoble reçoit Mitsou, Patsy Gallant, William Cloutier, Mia Tinayre et Gabry Elle. Mitsou remplace Roxane Bruneau, retirée de la programmation à la suite d’un changement d’horaire.Gratuit

    Dimanche 6 septembre 2026

    Marché queer, marche de solidarité et grande soirée drag de clôture

    Avant-midiZumba FiertéScène TD – Place D’YouvilleSéance festive de Zumba pour lancer la dernière journée de la Fierté.Gratuit
    11 hHeure du conte avec BarbadaChez Madame Belley – Palais MontcalmBarbada de Barbades présente une heure du conte destinée aux petits et aux grands.Gratuit
    11 h – 16 hMarché queerRue Saint-JeanMarché mettant en valeur des artistes, artisan·es et créateur·rices queer.Gratuit
    JournéeActivités pour les enfants et ateliers de danse en ligneRue Saint-JeanProgrammation familiale et ateliers de danse en ligne dans le cadre des activités de rue.Gratuit
    13 hMarche de solidaritéDépart et retour : Place D’YouvilleMarche de visibilité et de revendication dans le Vieux-Québec, avec passage devant l’Assemblée nationale avant le retour à la place D’Youville.Gratuit – aucune inscription requise
    Après la marchePrise de parole / micro ouvert citoyenPlace D’YouvilleMoment de parole citoyenne au retour de la Marche de solidarité.Gratuit
    16 h – 18 h*4@6 balado – Pas peu fièresSaint-Jean Comédie ClubAnn-Sarah Charbonneau et Florence Nadeau présentent un épisode de Pas peu fières. *L’activité est annoncée comme un « 4@6 »; vérifier l’heure finale auprès de l’organisateur.Billetterie / selon l’activité
    En soiréeGlamoustacheScène TD – Place D’YouvillePremier gala entièrement consacré aux drag kings dans l’histoire du festival, animé par Roch Bière et RV Métal.Gratuit
    EnsuiteSupernovaScène TD – Place D’YouvilleGala mettant en lumière des queens de Québec, notamment Jojo Bones, Lady Boom Boom et Scarlett Paris Evans.Gratuit
    Clôture de soiréeICONiqueScène TD – Place D’YouvilleGrand spectacle de clôture coanimé par Rita Baga et Nicky Doll, avec Mami Watta, Magnetica, Eboni La’Belle, Sami Landri et Velma/Johnny Jones.Gratuit

    Autres activités annoncées

    Activités présentes dans la programmation 2026, mais sans date ou heure suffisamment précise dans les sources publiques consultablesUébec.

    À confirmerPanel littéraire – Archives vivantes : transmettre nos histoires LGBTQ+
    Lieu à confirmer
    Panel littéraire avec l’auteur et historien Jean-Charles Panneton.Selon l’activité
    À confirmerAfter-Fierté – burlesque
    Lieu à confirmer
    Une des deux soirées After-Fierté annoncées pour 2026, avec une thématique burlesque.Activité partenaire / payante
    À confirmerAfter-Fierté – ballroom
    Lieu à confirmer
    Une des deux soirées After-Fierté annoncées pour 2026, avec une thématique ballroom.Activité partenaire / payante

    Informations pratiques

    Dates : du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2026.

    Site principal : Place D’Youville et rue Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, à Québec.

    Espace VIP YQB : accès réservé avec vue sur la Scène TD, consommations et bouchées; un forfait augmenté inclut aussi un accès au Drague après les spectacles.

    Sources

    Fierté de Québec – site officiel
    https://fiertedequebec.ca/programmation/

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