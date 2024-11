Bourgogne blanc

Domaine Emmanuel Fellot, AOP Bourgogne (France) 2023

Code SAQ : 14703946 | 23,80$

Un bon chardonnay, bien travaillé, ni dilué, ni trop boisé, c’est toujours plaisant quand on en déniche un. Issu des Pierres Dorées, dans le sud du Beaujolais, et élevé six mois en fûts de chêne, celui-ci ne met pas longtemps à séduire le nez et le gosier. C’est légèrement floral, puis un brin vanillé, au nez. La bouche est très souple, avec des tannins qui s’affirment doucement davantage à chaque gorgée, accompagnés d’une petite sensation beurrée. C’est un vin bio, si ca compte pour vous. Apéro, coquille St-Jacques, ou filet de sole, pour les lendemains de fêtes où on a trop mangé. Ou avec un plateau de fromages, selon la SAQ. Joli!