ESCUDO ROJO BARONESSA P

BARON PHILIPPE DE ROTSCHILD SA, DO VALLE DEL MAIPO (CHILI) 2021

Code SAQ : 15064736 | 69,75$

Élégance, qualité et flamboyance, voilà ce qui caractérisait feu la baronne Philippine, et c’est ce qu’on veut nous offrir dans cette cuvée qui se veut davantage un héritage qu’un hommage. C’est un vin rouge surtout à base de cabernet sauvignon, auquel s’ajoute du carménère et quelques autres cépages. Un vin aux parfums capiteux de fruits noirs bien mûrs, de fleurs, de bois noble et de terreau. La bouche est tout aussi sombre, aussi dense que riche, très complexe, persistante, et surtout, très élégante. Évidemment, c’est encore un poupon. Il se bonifiera pendant une bonne décennie, au moins. Tout comme le 2020, qu’on trouve encore dans certaines SAQ. Deux beaux millésimes à mettre idéalement au cellier, mais qui sont déjà remarquables.