VODKA 3 LACS

G À LA DEUX IMPORTATIONS DE SPIRITUEUX, EMBOUTEILLÉE AU QUÉBEC (SALABERRY DE VALLEYFIELD)

Code SAQ : 15232681 • 32,25$

Je trouve que la Distillerie 3 Lacs a une belle brochette de produits. Voici leur vodka sans fruits ni aromates, à base de maïs et de blé des Prairies, faite avec une eau purifiée et oxygénée, pour lui apporter une grande douceur en bouche. Assez puissante, mais ronde, vous pourrez aisément la savourer en martini, pas trop dirty, ou elle saura donner du volume à vos bloodys relevés. Le design de la bouteille donnera même une touche de style et de glam à votre bar maison, sans que vous ayez à toucher à vos REER. Achat avisé.