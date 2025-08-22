Un nouveau documentaire Netflix rouvre l’enquête sur l’attaque de Jussie Smollett en 2019

Un documentaire produit par l’équipe derrière The Tinder Swindler promet de revisiter l’affaire Jussie Smollett, six ans après les faits. Intitulé The Truth About Jussie Smollett?, le film de 90 minutes sera lancé le 22 août sur Netflix et propose de décortiquer l’un des dossiers les plus polarisants de la dernière décennie : un présumé crime haineux qui s’est transformé en accusation de canular, puis en procès suivi d’une condamnation annulée.

La bande-annonce, diffusée cette semaine, annonce la participation de Smollett lui-même, prêt à livrer « sa version ». Le montage expose les multiples rebondissements de l’affaire, avant de se clore sur une image frappante : l’acteur d’Empire assis, fixant la caméra.

Une « histoire vraie » qui brouille les pistes

Présenté comme « l’histoire vraie choquante d’une prétendue fausse histoire qui pourrait bien être une histoire vraie », le documentaire s’appuie sur des entrevues avec des policiers, des avocats, des journalistes et des enquêteurs affirmant disposer de nouvelles preuves. Le point d’interrogation du titre n’est pas anodin : Netflix invite le public à se forger sa propre opinion.

Le projet arrive au moment où Vanity Fair publie un long entretien avec Smollett, daté du 13 août. Dans cet article, l’acteur qualifie de « véritables méchants » non seulement ses agresseurs présumés, mais aussi le département de police de Chicago et l’ex-maire Rahm Emanuel. « Mon histoire n’a jamais changé », affirme-t-il, tout en évoquant sa volonté de relancer sa carrière après ce qu’il décrit comme « six ans d’exil ». Smollett précise également avoir enregistré son entrevue pour Netflix il y a plus d’un an, sans avoir encore vu le résultat final.

Retour sur une affaire qui a divisé l’Amérique

Tout a commencé dans la nuit du 29 janvier 2019, lorsque Smollett a signalé avoir été attaqué par deux hommes à Chicago. Il a affirmé qu’ils lui avaient lancé des insultes homophobes et racistes, l’avaient frappé au visage, aspergé d’un produit chimique et entouré le cou d’une corde. Selon lui, ses agresseurs avaient aussi fait référence aux slogans MAGAde Donald Trump.

L’affaire a immédiatement suscité une vague d’indignation. L’acteur Dan Levy (Schitt’s Creek) a parlé d’un événement « terrifiant », tandis que Kamala Harris, alors sénatrice et future vice-présidente, a dénoncé sur Twitter « une tentative de lynchage moderne ».

Mais en quelques semaines, le récit a basculé. Deux frères, Olabinjo (Ola) et Abimbola (Abel) Osundairo, anciens figurants d’Empire et proches de Smollett, ont été arrêtés, puis relâchés sans accusation. La police a alors concentré son enquête sur l’acteur lui-même, l’accusant d’avoir orchestré son agression.

Le 20 février 2019, Smollett a été inculpé pour dépôt de fausse plainte. Moins d’un mois plus tard, les 16 chefs d’accusation ont été abandonnés, mais les autorités locales ont tenu une conférence de presse virulente, qualifiant l’affaire de supercherie.

Condamnation, prison… puis renversement

En février 2020, Smollett a de nouveau été inculpé, cette fois pour six chefs d’accusation liés à des mensonges présumés aux policiers. Lors de son procès en novembre 2021, les procureurs ont affirmé qu’il avait payé les frères Osundairo pour simuler l’attaque, motivé par un mécontentement lié à son salaire sur Empire. Ils ont aussi soutenu qu’il s’était envoyé à lui-même une lettre raciste dans les studios de Fox.

Le 9 décembre 2021, un jury l’a reconnu coupable. En mars 2022, il a été condamné à 150 jours de prison et à une amende de 145 000 $ US. Smollett a purgé six jours derrière les barreaux avant d’être libéré. En 2024, sa condamnation a finalement été annulée.

Netflix mise sur la controverse

Avec ce documentaire, Netflix espère exploiter un cas où vérité, fiction et perception publique se sont constamment entremêlées. Comme pour The Tinder Swindler, la plateforme mise sur la fascination du public pour les récits où se brouillent les frontières entre la victime et le coupable, l’authenticité et la mise en scène.

Reste à voir si The Truth About Jussie Smollett? permettra de faire la lumière sur une affaire devenue emblématique des tensions raciales, politiques et médiatiques aux États-Unis — ou si elle ne fera qu’ajouter une nouvelle couche de brouillard autour de l’un des scandales les plus médiatisés de l’ère Trump.