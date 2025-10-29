Les RIDM 2025 : 11 jours pour redécouvrir le monde à travers le documentaire

Du 20 au 30 novembre 2025, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) reviennent pour une 28e édition qui promet une programmation audacieuse, curieuse et profondément ancrée dans les enjeux de notre époque. Pendant 11 jours, cinéastes établi·es et nouvelles voix du documentaire se côtoieront dans une série de projections, de discussions et de rencontres qui célèbrent le pouvoir du regard documentaire.

Plus qu’une simple vitrine de films, les RIDM se posent comme un laboratoire de réflexion et d’émotion, où chaque œuvre invite à questionner notre rapport au monde et au cinéma lui-même. Fidèle à sa mission, le festival propose une sélection stimulante et diversifiée, renouvelant sans cesse la manière de raconter le réel.

Mais où va-t-on, Coyote? de Jonah Malak

Une programmation riche et engagée

Cette année, les RIDM déploient un éventail d’activités parallèles qui prolongent l’expérience du festival et multiplient les points de vue : un focus territorial, deux rétrospectives et des soirées festives à la Cinémathèque québécoise.

Focus Taïwan : au-delà du cadre invite le public à voir plus loin que la surface de l’image et à découvrir les idées, les histoires et les réalités qui constituent le cinéma taïwanais d’aujourd’hui .



invite le public à voir plus loin que la surface de l’image et à découvrir les idées, les histoires et les réalités qui constituent le . La rétrospective Louise Bourque : Saisir le réel dans les traces d’une mémoire façonnée revisite l’œuvre unique de la cinéaste acadienne , pionnière du cinéma expérimental , dont le travail explore les liens entre mémoire, archives et perception.



revisite l’œuvre unique de la , pionnière du , dont le travail explore les liens entre mémoire, archives et perception. La rétrospective O Grivo : bricoler les paysages sonores plonge dans l’univers du duo brésilien O Grivo , artistes sonores multifacettes dont les œuvres explorent la matière sonore sous toutes ses formes, entre performance, installation et musique expérimentale.



plonge dans l’univers du , artistes sonores multifacettes dont les œuvres explorent la matière sonore sous toutes ses formes, entre performance, installation et musique expérimentale. Soirées festives, concerts et événements spéciaux prolongent l’expérience des RIDM dans une ambiance rassembleuse à la Cinémathèque québécoise. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer : les concerts de Bibi Club et Pypy, deux figures phares de la scène musicale montréalaise.

Le quartier général des RIDM, à la Cinémathèque québécoise, ouvre ses portes chaque soir dès 17h : un lieu de rencontres, de musique et de convivialité où se croisent artistes, cinéphiles et amoureux du documentaire.

Ancestral Visions of the Future de Lemohang Jeremiah Mosese

Un rendez-vous incontournable

Plus qu’un festival, les RIDM sont un espace de réflexion, de création et de découverte, célébrant le documentaire sous toutes ses formes et favorisant le dialogue entre les œuvres et le monde qui les inspire.



Sirens Call de Miri Ian Gossing et Lina Sieckmann – coprésentation du Magazine Fugues

INFOS | 28e Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) du 20 au 30 novembre 2025. Visitez le ridm.ca



