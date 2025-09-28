L’Église d’Irlande renforce son engagement pour l’inclusion des personnes LGBTQIA+

L’organisation Changing Attitude Ireland (CAI) a présenté cette semaine son plan stratégique pour les cinq prochaines années, destiné à promouvoir l’inclusion des personnes LGBTQIA+ au sein de l’Église d’Irlande. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de progrès sociaux et législatifs, où les droits des personnes LGBTQIA+ ont été renforcés au cours de la dernière décennie.

Changing Attitude Ireland existe pour « promouvoir l’amour, la compréhension et la justice pour tous, quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre », en particulier au sein de l’Église d’Irlande. L’association vise à créer un environnement inclusif et affirmatif dans lequel les personnes et couples LGBTQIA+ peuvent « exprimer leur foi, être pleinement acceptés, aimés et valorisés, et participer sans restriction à tous les aspects de la vie de l’Église ».

Le plan stratégique de l’organisation repose sur plusieurs axes majeurs. CAI souhaite accroître la participation de ses membres et encourager davantage de paroisses à devenir des « Open & Welcoming Congregations », adoptant des pratiques inclusives. Elle entend également promouvoir une théologie chrétienne ouverte à la diversité sexuelle et de genre, afin de mieux comprendre et répondre aux besoins des personnes LGBTQIA+. L’organisation prévoit de renforcer ses partenariats avec d’autres acteurs partageant les mêmes valeurs et de soutenir ses membres sur le plan organisationnel et pastoral. Enfin, elle s’engage dans un plaidoyer actif pour que les politiques ecclésiastiques deviennent plus inclusives.

Malgré les avancées législatives, notamment la légalisation du mariage entre personnes de même genre et l’introduction de lois sur les crimes de haine, certaines résistances persistent au sein des communautés religieuses. « Inspirée par la vie et l’enseignement de Jésus, qui s’adressait aux marginalisés de son époque », Changing Attitude Ireland considère que ce plan stratégique permettra de créer un environnement plus accueillant et sûr, où chacun peut vivre sa foi pleinement, sans discrimination liée à son orientation sexuelle ou à son identité de genre.

L’association encourage toute personne partageant sa vision de l’inclusion à rejoindre ses rangs et invite les paroisses intéressées à entamer le parcours pour devenir des congrégations ouvertes et accueillantes. Le plan complet est consultable sur le site de Changing Attitude Ireland.