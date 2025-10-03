Qu’est-ce que le «soft swapping»  et comment cette pratique diffère-t-elle dans les couples LGBTQ+?

Vous connaissez sans doute les concepts de polyamour, de relations ouvertes ou d’échangisme, mais avez-vous déjà entendu parler de « soft swapping »? Aussi appelé soft swinging, ce modèle relationnel n’est pas nouveau, mais il a récemment gagné en visibilité, notamment grâce à la téléréalité The Secret Lives of Mormon Wives et aux vidéos virales de la tiktokeuse Taylor Frankie Paul.

Dans l’une de ses publications en direct, Paul expliquait que le soft swapping consiste à « s’amuser avec d’autres partenaires sans aller jusqu’au bout ». En d’autres mots, il s’agit d’échanges sexuels non pénétratifs entre partenaires consentants, souvent dans un cercle d’amis ou une communauté de type échangiste.

Mais comment cette pratique s’adapte-t-elle aux réalités sexuelles des couples LGBTQ+, où la pénétration ne définit pas nécessairement le rapport sexuel?

Une pratique encadrée et modulable

Emma Hewitt, éducatrice sexuelle certifiée chez Adulttoymegastore et animatrice du balado The Electric Rodeo, explique que le soft swapping est une forme de non-monogamie éthique où les partenaires peuvent explorer des jeux sexuels avec d’autres couples, mais en fixant des limites claires — en général, pas de sexe pénétratif.

Cela se distingue du full swap (ou échange complet), plus répandu dans les cercles échangistes hétéros, où les rapports sexuels avec pénétration sont permis. Dans le soft swap, les contacts intimes peuvent inclure les baisers, les caresses et parfois le sexe oral, selon les accords de chacun.

Dans les relations ouvertes, les partenaires peuvent avoir des relations amoureuses ou sexuelles à l’extérieur du couple. Le soft swapping, lui, se limite souvent à des expériences sexuelles dans un cadre social spécifique, sans implication émotionnelle ou amoureuse.

Une définition plus fluide du sexe chez les personnes queer

Historiquement, l’échangisme a été perçu comme un phénomène surtout hétérosexuel — le cliché du mari qui met ses clés dans un bol, et de la femme qui les pige — mais la non-monogamie éthique est en fait beaucoup plus présente dans les communautés LGBTQ+.

Selon une étude de 2018, 32 % des personnes gaies, 5 % des lesbiennes et 22 % des personnes bisexuelles interrogées se disaient en relation ouverte, comparativement à seulement 2 % chez les personnes hétérosexuelles. Cela montre que les personnes LGBTQIA+ sont souvent plus ouvertes à explorer des modèles relationnels alternatifs, même si les formes qu’elles adoptent ne sont pas toujours médiatisées.

« Chez les personnes queer, la définition du sexe est souvent plus fluide », explique Hewitt. « Ce qui signifie que la façon de pratiquer le soft swapping ou de tracer les limites de ce qui est “autorisé” peut varier considérablement. »

Quelles pratiques sont permises?

Pour les couples hétéros, la règle est souvent simple : pas de pénétration (PIV). Mais dans les cercles LGBTQ+, la pénétration peut ne pas être centrale, et les pratiques sexuelles peuvent inclure une grande variété d’actes, allant des jeux érotiques aux échanges sensuels sans pénétration.

La thérapeute sexuelle Aimee Evnin-Bingham recommande aux couples de discuter ouvertement de ce qu’ils considèrent comme du sexe, des pratiques acceptables, et de leurs limites. C’est aussi un bon moment pour définir ce que chacun considère comme de l’infidélité.

Pourquoi certaines personnes essaient le soft swapping?

Pour les couples curieux, le soft swapping peut être une manière douce d’ouvrir leur relation, de raviver le désir ou d’explorer de nouvelles dynamiques sans plonger d’emblée dans le polyamour ou l’échangisme complet.

Selon Evnin-Bingham, vivre ces expériences en présence de son ou sa partenaire peut aussi offrir un sentiment de sécurité, réduire la jalousie et renforcer la complicité. Certaines personnes peuvent même trouver excitant de voir leur partenaire interagir avec d’autres, ou en profiter pour explorer des fantasmes ou fétiches qui ne font pas partie de leur routine sexuelle habituelle.

Les risques et les précautions à prendre

Cela dit, cette pratique n’est pas sans risque. La jalousie, les tensions émotionnelles, ou le développement de sentiments amoureux pour un·e partenaire extérieur·e peuvent mettre la relation de base en péril — comme ce fut le cas pour Taylor Frankie Paul, dont le mariage s’est soldé par un divorce.

Hewitt prévient : « Le soft swapping ne devrait jamais être une solution à une relation déjà en difficulté. Si vous avez des problèmes de confiance, cette pratique pourrait aggraver la situation plutôt que la réparer. »

Comment s’y préparer?

Si vous souhaitez explorer cette voie, la première étape est une discussion honnête avec votre partenaire. Exprimez vos intentions, expliquez ce que vous espérez retirer de l’expérience, et insistez sur le fait que vous souhaitez vivre cette exploration ensemble. Laissez à votre partenaire le temps de réfléchir, sans pression.

De la même manière, si c’est votre partenaire qui vous propose le soft swapping, essayez d’écouter avec ouverture, sans juger, même si votre réponse finale est un refus.

Quelques conseils pour pratiquer le soft swapping en toute sécurité