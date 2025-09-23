Mardi, 23 septembre 2025
    Corey O’Brien se confie sur sa relation avec l’ex-joueur de la NFL Ryan Russell

    Charles Gagné
    Par Charles Gagné
    L’humoriste Corey O’Brien s’est ouvert à propos de sa relation amoureuse avec son partenaire depuis six ans, l’ancien joueur de la NFL Ryan Russell.

    Dans une entrevue accordée au magazine People, O’Brien a raconté comment il avait fait la rencontre du joueur défensif des Buffalo Bills sur Tinder, sans même savoir qu’il était célèbre. « On apprenait à se connaître, on passait du temps ensemble », se rappelle O’Brien. « Je pense qu’on savait tous les deux assez vite que ça allait devenir quelque chose. Quand il m’a dit qu’il jouait au football, j’ai trouvé ça mignon. »

    Il avoue même avoir cru, au début, que Russell parlait d’une ligue amicale dans West Hollywood. « Je pensais que c’était le dimanche, quand tous les gais se réunissent pour lancer un ballon. J’en savais foutrement rien », dit-il en riant.

    Défendre les communautés marginalisées

    O’Brien en a aussi profité pour parler du climat actuel, marqué par la montée des discours haineux visant les personnes LGBTQ+. « J’essaie de répandre un peu de bienveillance et de me battre pour les communautés marginalisées. Je veux mettre mes paroles en action, dans tout ce que je fais », a-t-il expliqué.

    Un pionnier dans le sport professionnel

    En 2019, Ryan Russell est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur de la NFL à faire son coming out comme bisexuel. Dans un texte publié par ESPN, il écrivait alors qu’il avait deux objectifs : retourner dans la NFL et « vivre ouvertement sa vie ». Deux buts, soulignait-il, « qui ne devraient pas s’opposer ».

    Il ajoutait toutefois : « Quand on constate qu’il n’y a pas un seul joueur ouvertement LGBTQ+ dans la NFL, la NBA, la Ligue majeure de baseball ou la LNH, ça fait réfléchir. Je veux changer ça : pour moi, pour les autres athlètes qui partagent les mêmes ambitions et pour les générations à venir. »

    En 2021, Russell a confié s’être senti « paralysé » par sa sexualité au moment de rendre son orientation publique. « C’est effrayant, intimidant et paralysant, mais je dois continuer d’avancer. Je veux être le premier, mais surtout pas le dernier », disait-il.

