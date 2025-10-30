Jeudi, 30 octobre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilCultureÉcrans
    Écrans

    A Culinary Uprising: The Story of Bloodroot

    Chantal Cyr
    Par Chantal Cyr
    0

    Dans les années 1970 et 1980, on comptait plus de 230 restaurants, cafés et maisons de café féministes à travers les États-Unis et le Canada.

    Situé à Bridgeport, au Connecticut, Bloodroot est aujourd’hui le plus ancien et le plus durable de ces espaces, en activité continue depuis plus de 46 ans. A Culinary Uprising: The Story of Bloodroot est un documentaire qui explore ce restaurant et librairie féministe, queer et végane, tout en mettant en lumière l’héritage de ses fondatrices visionnaires, Selma Miriam et Noel Furie.

    Le film retrace l’histoire de Bloodroot, sa place dans le paysage de la pensée féministe américaine, ainsi que l’influence qu’il a exercée sur la communauté locale. En suivant les fondatrices du restaurant — ainsi que son équipe et sa clientèle — le documentaire révèle pourquoi Bloodroot était bien plus qu’un simple lieu où l’on mange, mais un espace, en constante évolution, où l’activisme, la créativité et la convivialité se rejoignent, faisant de la cuisine un véritable catalyseur de conscience et de communauté.

    INFOS : du 20 au 30 novembre
    Pour vous procurer des billets https://image-nation.org/festival-2025

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Bar Le Diamant Rouge

    Maspalomas