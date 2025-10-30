Dans les années 1970 et 1980, on comptait plus de 230 restaurants, cafés et maisons de café féministes à travers les États-Unis et le Canada.

Situé à Bridgeport, au Connecticut, Bloodroot est aujourd’hui le plus ancien et le plus durable de ces espaces, en activité continue depuis plus de 46 ans. A Culinary Uprising: The Story of Bloodroot est un documentaire qui explore ce restaurant et librairie féministe, queer et végane, tout en mettant en lumière l’héritage de ses fondatrices visionnaires, Selma Miriam et Noel Furie.

Le film retrace l’histoire de Bloodroot, sa place dans le paysage de la pensée féministe américaine, ainsi que l’influence qu’il a exercée sur la communauté locale. En suivant les fondatrices du restaurant — ainsi que son équipe et sa clientèle — le documentaire révèle pourquoi Bloodroot était bien plus qu’un simple lieu où l’on mange, mais un espace, en constante évolution, où l’activisme, la créativité et la convivialité se rejoignent, faisant de la cuisine un véritable catalyseur de conscience et de communauté.

INFOS : du 20 au 30 novembre

Pour vous procurer des billets https://image-nation.org/festival-2025