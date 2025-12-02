Des tournages en France et aux États-Unis pour Théodore Pellerin

L’acteur québécois Théodore Pellerin rayonne autant en France qu’aux États-Unis avec de nombreux tournages dont deux projets d’envergure : Milo (titre provisoire) de Nicole Garcia (France) et Cry to Heaven de Tom Ford (Etats-Unis).

Il a également été nommé dans les présélections pour la révélation aux prochains Césars pour son rôle dans le film Nino, réalisé par Pauline Loques. La sélection finale des cinq nommés masculins dans cette catégorie sera annoncée à la fin janvier et la Cérémonie des Césars aura lieu le 27 février 2026. Il s’est d’ailleurs mérité le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation à la Semaine de la Critique à Cannes en mai dernier pour ce film. Nino sortira sur les écrans du Québec en janvier 2026.

MILO / titre provisoire

Théodore Pellerin tient l’un des rôles principaux et donne la réplique à Marion Cotillard, dans le nouveau long métrage de Nicole Garcia, Milo (titre provisoire), actuellement en tournage en France et commencé dans la Drôme (Romans-sur Isère et sa région). Aux côtés des deux protagonistes, on retrouve Artus, Laure Calamy, Alexis Manenti, Anne Brochet, Eric Elmosnino et Charles Berling.

Alice s’installe dans une petite ville du sud de la France où elle se fait engager comme serveuse dans une cafétéria. Elle semble sans attache. Mais c’est pour Milo qu’elle est là, un jeune homme qui travaille dans un garage près de là, et semble ignorer tout d’elle. Sans lui dire qui elle est, Alice veut l’approcher, lui parler, le connaître… Le reconnaître.

CRY TO HEAVEN

Aux États-Unis, Théodore Pellerin, fera partie de la distribution prestigieuse du prochain film de Tom Ford, Cry to Heaven. Selon Deadline, Ford, qui n’a pas réalisé de film depuis près de dix ans, a confirmé qu’il réalisera l’adaptation du roman d’Anne Rice, Cry to Heaven. Tom Ford a écrit le scénario et assurera également la réalisation et la production.

Se déroulant dans l’Italie du XVIIIe siècle, Cry to Heaven, réunit une distribution des plus impressionnantes dont Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Adèle (pour son premier rôle au cinéma), George MacKay, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper et Théodore Pellerin.

Le roman original de Rice, l’autrice d’Entretien avec un vampire, suit le parcours de deux collaborateurs improbables : un noble vénitien et un chanteur castré calabrais, tous deux aspirant à percer dans le monde de l’opéra.

L’histoire aborde les thèmes de l’identité, de la trahison, de l’amour et de la quête de la liberté artistique et personnelle, autant d’idées chères à Ford. Il les a déjà explorées dans ses films et dans l’univers de la mode. Ford envisageait ce projet comme son prochain film depuis l’année dernière, mais souhaitait s’assurer de réunir la distribution idéale avant de débuter le tournage.

Le tournage devrait débuter à la mi-janvier 2026 et une sortie est prévue pour l’automne 2026.

Un parcours impressionnant

Cette année, il a été également à l’affiche du long métrage LURKER, le premier film d’Alex Russell, aux côtés d’Archie Madekwe et Havana Rose Liu. Le film a été présenté en première mondiale au Sundance Film Festival 2025, et à la dernière Berlinales en février dernier. Sorti cet automne, LURKER est distribué par MUBI aux États-Unis et par Focus Features à l’international.

Théodore a récemment incarné Jacques de Bascher dans la série BECOMING KARL LAGERFELD (2024), face à Daniel Brühl dans le rôle-titre, une production Gaumont/Disney+ désormais disponible en streaming. En 2023, il a interprété le Marquis de Lafayette dans la série FRANKLIN sur Apple TV+, aux côtés de Michael Douglas et Noah Jupe.

Il a tenu le rôle principal dans SOLO (et fait la couverture de Fugues à l’occasion de sa sortie de salles), son troisième long métrage avec la réalisatrice Sophie Dupuis, présenté en première au Festival international du film de Toronto 2023, où il a remporté le prix du Meilleur long métrage canadien. Le film est sorti au Canada via Axia Films, puis aux États-Unis en 2024 via Music Box Films. Théodore a été nommé pour la Meilleure interprétation dans un rôle principal aux Prix Écrans canadiens. SOLO a aussi reçu des nominations pour Meilleur film, Meilleure réalisation et Meilleure direction photo. Au théâtre, il a interprété un rôle principal dans EMBRASSE, une pièce originale de Michel-Marc Bouchard, présentée au Théâtre du Nouveau Monde en 2021 à Montréal.

Parmi ses autres projets récents, on compte BEAU IS AFRAID d’Ari Aster, dans lequel il donne la réplique à Joaquin Phoenix pour A24. Il a également joué dans MAYDAY de Karen Cinorre, présenté à Sundance en 2021, et dans NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS d’Eliza Hittman, présenté à Sundance en 2020 et lauréat du Grand Prix du Jury (Ours d’argent) à la Berlinale.

Théodore a aussi partagé l’affiche avec Lucas Hedges dans BOY ERASED de Joel Edgerton (Focus Features), et avec Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel et Gaspard Ulliel dans JUSTE LA FIN DU MONDE de Xavier Dolan. Il joue également aux côtés d’Isabelle Carré dans LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) de Lionel Baier, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes et sélectionné au Festival de Locarno.

Théodore a été salué pour ses performances dans CHIEN DE GARDE de Sophie Dupuis (Prix Écrans canadiens du Meilleur acteur, Prix d’interprétation au Festival de Saint-Jean-de-Luz, Révélation de l’année au Gala Québec Cinéma), GENÈSE de Philippe Lesage (Sélection Locarno, Meilleur acteur aux festivals de Valladolid, Namur et du Nouveau Cinéma de Montréal ; finaliste aux Vancouver Film Critics Circle et au Gala Québec Cinéma), ainsi que dans SOUTERRAIN de Sophie Dupuis (Meilleur acteur au Gala Québec Cinéma et mention spéciale au FIFF de Namur).

Il a été nommé dans le Young Hollywood Impact Report de Variety en 2018 et figurait parmi les Rising Stars du TIFF en 2017. Il a remporté deux Prix Gémeaux : « Meilleur rôle de soutien jeunesse » pour MED (2018) et « Meilleur premier rôle masculin » pour PATRICK SENÉCAL PRÉSENTE (2021).

À la télévision, Théodore a tenu un rôle principal dans la série ON BECOMING A GOD IN CENTRAL FLORIDA, produite par George Clooney, aux côtés de Kirsten Dunst et Alexander Skarsgård, diffusée sur Showtime.

Il a également été sélectionné parmi les Révélations des César 2023.