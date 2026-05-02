Jacob Tierney replonge dans Heated Rivalry : une saison 2 ambitieuse en préparation

« Je suis dans une pièce toute la journée à écrire. » Derrière cette phrase lancée sur les réseaux sociaux, Jacob Tierney résume l’état d’esprit qui l’habite actuellement. Le créateur de Heated Rivalry est plongé dans l’écriture de la deuxième saison de la série, un chantier exigeant porté par le succès du premier volet, qui est allé au-delà de toutes les attentes.

Adaptée des romans de Rachel Reid, cette production originale de Crave (Bell Média) s’est rapidement imposée comme un phénomène à sa sortie en novembre 2025. Diffusée à l’international sur Max, la série a même remporté récemment un prestigieux prix Peabody, les jurés saluant une œuvre capable d’aborder « avec finesse des thèmes complexes liés à la sexualité et aux relations émotionnelles », tout en proposant une vision renouvelée de la masculinité.

Un succès qui élève les attentes

Au cœur de Heated Rivalry, une relation secrète entre deux joueurs de hockey professionnels — Shane Hollander et Ilya Rozanov — incarnés par Hudson Williams et Connor Storrie. Leur histoire, marquée par la passion et la clandestinité, a trouvé un écho puissant auprès du public LGBTQ+, mais aussi bien au-delà.

Le renouvellement de la série, annoncé quelques semaines seulement après son lancement, a rapidement mis en branle la production d’une suite. Celle-ci est désormais bien engagée : le tournage est prévu pour l’été 2026, entre juillet et août, à Toronto et à Montréal.

Une saison 2 plus mature

La nouvelle saison adaptera The Long Game, sixième tome de la série Game Changers. Contrairement à la première saison, qui explorait les débuts de la relation, cette suite plongera dans une dynamique beaucoup plus complexe : celle d’un couple formé depuis près de dix ans, toujours contraint de vivre dans le secret.

Jacob Tierney l’a lui-même souligné : le ton sera différent, plus mature, plus introspectif. « On est dans un territoire beaucoup plus sérieux », a-t-il expliqué, évoquant une histoire qui prend pleinement au sérieux les enjeux émotionnels du couple.

La relation entre Shane et Ilya évolue, tiraillée entre désir de stabilité et pression du milieu sportif. Si l’intensité et la sensualité restent présentes, l’accent sera davantage mis sur les conséquences à long terme de leur amour clandestin — et sur le besoin, de plus en plus pressant, de vivre au grand jour.

Un défi d’adaptation

Pour Tierney, le défi est double : rester fidèle à l’œuvre de Rachel Reid tout en enrichissant la narration pour la télévision. Il n’exclut pas que l’histoire soit déployée sur plusieurs saisons, tant la matière est dense.

« Ce qui m’importe, c’est de retrouver l’authenticité des débuts », explique-t-il, lui qui cherche moins à surpasser la première saison qu’à renouer avec l’élan créatif initial.

Cette fidélité s’accompagne d’une expansion : personnages secondaires plus développés, tensions accrues, et une exploration plus fine des enjeux liés à la visibilité queer dans le sport professionnel. Étant donné les délais de production, Jacob Tierney a fait appel à Michael Goldbach pour le seconder dans l’écriture du scénario. Tierney a fait appel à lui pour l’aider à adapter dans les délais nécessaire The Long Game, le roman qui servira de base à la saison 2. Michael Goldbach a travaillé notamment sur Mayfair Witches et Fleishman Is in Trouble.

Une production en pleine évolution

Produite par Accent Aigu Entertainment, la compagnie de Jacob Tierney, la série bénéficie d’une distribution internationale assurée par Sphere Abacus, avec des droits de diffusion notamment détenus par Max aux États-Unis et d’autres partenaires comme Lionsgate Play.

La diffusion de cette deuxième saison est prévue pour avril 2027, confirmant la volonté de bâtir une œuvre durable et structurée sur plusieurs années. Les deux acteurs principaux, Hudson Williams et Connor Storrie, ont signé un contrat pour 3 saisons.

Entre pression et passion

Depuis la sortie de la première saison, Jacob Tierney navigue entre reconnaissance critique, attentes du public et exigences de production. Mais il insiste : la pression la plus forte vient de lui-même.

C’est dans cette pièce, loin des projecteurs, qu’il tente de donner forme à une suite à la hauteur — sinon supérieure — à ce qui a déjà été accompli.

Pendant ce temps, les fans spéculent. Sur l’évolution du couple. Sur les conflits à venir. Sur la possibilité — enfin — d’une histoire d’amour vécue sans compromis.

Une chose, toutefois, ne fait aucun doute : Heated Rivalry s’apprête à revenir avec une ambition renouvelée, prête à approfondir ce qui a fait sa force — une romance queer complexe, sensible et profondément humaine.