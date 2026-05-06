Jeunesse Idem célébrera 30 ans d’engagement auprès des jeunes LGBTQ+ de l’Outaouais

Après trois décennies d’action communautaire, de soutien et de sensibilisation, Jeunesse Idem soulignera son 30e anniversaire le 23 mai prochain lors d’un grand gala anniversaire présenté à l’Hôtel Best Western de Gatineau. L’événement promet une soirée festive et rassembleuse à l’image de l’organisme, devenu au fil des ans une référence incontournable pour les jeunes LGBTQ+ de l’Outaouais.

Fondé au milieu des années 1990, Jeunesse Idem accompagne depuis 30 ans les jeunes de la diversité sexuelle et de genre en leur offrant des espaces sécuritaires, des ressources d’écoute et des activités favorisant l’inclusion et le mieux-être. Dans une région où les services destinés aux jeunes LGBTQ+ étaient alors peu nombreux, l’organisme a joué un rôle important dans la création de milieux plus ouverts et bienveillants.

Pour marquer cet anniversaire important, Jeunesse Idem souhaite réunir différentes générations de membres, de bénévoles, d’allié·e·s et de partenaires lors d’une soirée placée sous le signe des retrouvailles, des souvenirs et de la reconnaissance. L’événement, ouvert aux personnes de 12 ans et plus, proposera une programmation mêlant prestations artistiques, animations, témoignages et moments de partage.

Les organisateurs promettent une ambiance à la fois chaleureuse et festive, où les émotions côtoieront la célébration. Un buffet sera également offert afin de permettre aux participant·e·s d’échanger et de souligner ensemble le chemin parcouru depuis la création de l’organisme.

Au-delà de la fête, ce 30e anniversaire représente aussi une occasion de mesurer l’impact de Jeunesse Idem dans la communauté. À travers les années, l’organisme a contribué à briser l’isolement de nombreux jeunes LGBTQ+, à sensibiliser la population de l’Outaouais aux réalités de la diversité sexuelle et de genre et à promouvoir des environnements plus inclusifs.

Dans un contexte où les enjeux liés à l’homophobie et à la transphobie demeurent bien présents, Jeunesse Idem entend poursuivre sa mission avec la même volonté de créer des espaces sécuritaires et affirmatifs pour les jeunes de la région.

INFOS | Gala du 30e anniversaire de Jeunesse Idem, le 23 mai 2026, à l’Hôtel Best Western Gatineau, 131, rue Laurier, Gatineau.

Billetterie : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/soiree-de-gala-30eme-jeunesse-idem