«Sexe au présent» visite les festivals de la Fierté au Canada pour interroger les personnes GBT2Q sur leur santé

Cet été, le Centre de recherche communautaire (CBRC) prendra la route pour recueillir des données dans plus de 24 festivals de la Fierté au Canada dans le cadre de Sexe au présent, la plus importante et la plus longue enquête sur la santé des hommes gais, bisexuels, queer et trans, ainsi que des personnes bispirituelles et non binaires (GBT2Q). Il s’agira de la première collecte de données en personne en quatre ans.

« La COVID-19 a entravé notre capacité à faire participer en personne les communautés GBT2Q à nos recherches. Nous sommes ravis de retourner sur le terrain cet été pour travailler de près avec les membres de la communauté », affirme Ben Klassen, gestionnaire de recherche de Sexe au présent.

Conçu par le CBRC et visant des participants d’un océan à l’autre en plusieurs langues (anglais, français et espagnol), Sexe au présent recueille et diffuse depuis plus de 20 ans des données précieuses sur la santé physique et mentale des personnes GBT2Q du pays. Les données recueillies sont mises à la disposition d’organismes communautaires et de décideurs pour les aider à exiger de meilleurs programmes et ressources qui contribuent à améliorer la santé des personnes GBT2Q. Ces dernières années, les données de Sexe au présent ont contribué à l’interdiction des pratiques de thérapie de conversion au Canada, à la réforme de la politique de don de sang de Santé Canada et à l’établissement d’autres stratégies et services de santé publique.

Menée en partenariat entre le CBRC, REACH Nexus, le Réseau canadien pour les essais VIH et des organismes communautaires locaux de partout au pays, Sexe au présent 2022 : Ça nous excite de te revoir se déroule de juin à septembre lors des festivals de la Fierté du Canada. Les participant·e·s sont invité·e·s à répondre, sur une tablette ou à l’aide de leur propre appareil, à une enquête électronique, qui s’intéresse entre autres à leur vie sexuelle, à leur consommation de substances, à leur santé mentale et à leur accès aux services.

Grâce à notre programme Dépistage au présent, les participant·e·s ont également la possibilité d’effectuer un test d’autodépistage du VIH dans le cadre de l’étude.

« De nombreuses personnes queer et trans sont victime de stigmatisation lorsqu’elles accèdent aux services de santé sexuelle. En établissant des liens avec les personnes GBT2Q dans des espaces sensibles aux réalités queer et trans comme les festivals de la Fierté, nous sommes en mesure de fournir un accès facile et sans stigmatisation à des tests d’autodépistage du VIH », explique Chris Draenos, responsable national de la mise en œuvre des tests de dépistage du VIH et des ITSS du CBRC.

L’objectif du programme Dépistage au présent est de donner aux personnes GBT2Q – sans égard à leur statut sérologique – les moyens de surmonter les obstacles au dépistage conventionnel du VIH pour elles-mêmes, leurs partenaires et leurs ami·e·s, et de faciliter l’accès aux soins. Tous les participant·e·s à l’enquête Sexe au présent reçoivent une petite somme en guise de remerciement.

Pour plus de renseignements et pour consulter la liste des festivals de la Fierté auxquels nous participeront, veuillez consulter le site https://fr.cbrc.net/sexe_au_present. Veuillez noter que dans certaines villes, le CBRC visitera également d’autres espaces GBT2Q, tels que des bars et des saunas.