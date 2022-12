Le parlement ukrainien adopte un projet de loi contre les discriminations LGBTQIphobes

Le parlement ukrainien (Rada) a adopté, ces 14 et 15 décembre, toutes les mesures recommandées par la Commission européenne pour sa candidature à l’Union (UE), et notamment un projet de loi interdisant « la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ». Le texte a été approuvé jeudi à l’unanimité.

« Et c’est un grand pas pour notre pays dans l’adaptation de sa législation aux valeurs européennes », a déclaré Olena Shevchenko, présidente d’Insight, un groupe ukrainien de défense des droits LGBTQ+, citée par le Washington Blade. « Nous espérons que le gouvernement s’engage maintenant pour la reconnaissance et l’égalité des personnes LGBTIQ+ ».

C’était une promesse, tenue donc, du président Volodymyr Zelenskyy, évoquée en 2021 après sa rencontre avec son homologue américain Joe Biden, pour une Ukraine « inclusive et respectueuse des droits des personnes LGBT+ ».

En août dernier, il avait également réagis à une pétition l’exhortant à légiférer en faveur du mariage pour tou.te.s, actuellement définit dans la Constitution, comme l’union d’un homme et d’une femme : « Les valeurs démocratiques doivent garantir les mêmes droits pour toutes et tous, y compris la communauté LGBT+ ».

Une demande particulièrement pertinente, alors que le pays est en guerre et que chaque jour peut être le dernier. Car la loi ukrainienne ne reconnait pas les couples de même sexe. Et en cas de décès d’un des partenaires, l’autre ne pourra pas identifier ni récupérer le corps ou l’enterrer.

Volodymyr Zelenskyy comptait s’exprimer par ailleurs ce dimanche 18 décembre, pour appeler à la paix, juste avant la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France. Mais la FIFA a rejeté sa proposition.