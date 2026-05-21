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    Alcools

    Crazy Sour limonade aux bleuets

    Distillerie Rosemont
    4 cannettes — 15,80 $

    Un prêt-à-boire à base de vodka, avec de la limonade et du concentré de vrais bleuets. Je ne pouvais qu’être intrigué! J’ai remarqué que le taux de sucre semble assez raisonnable pour ce genre de produit. Ç’aurait pu être un critère important si j’avais le projet de maintenir un corps de speedo. Ce qui n’est pas du tout le cas. Sa couleur ne fait pas bleuet, mais au nez, c’est très limonade et, un peu plus discrètement mais clairement, du bleuet. C’est très rafraîchissant, un peu comme un seltzer, mais avec plus d’arômes et une agréable texture. La finale fait assez bleuet, tout en douceur. C’est un choix judicieux pour un pique-nique ou pour lire un bon livre dans un hamac.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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