Plein Bois, plus qu’un camping un véritable resort!

Depuis plusieurs décennies, le Camping, Club et Resort Plein Bois demeure l’une des destinations estivales les plus connues de la communauté gaie québécoise. Situé à Sainte-Marthe, en Montérégie, à environ une heure de Montréal, ce vaste domaine attire chaque été des centaines de visiteurs venus profiter d’un environnement où détente, liberté et vie sociale se conjuguent dans une atmosphère à la fois festive et décontractée.

Au fil des ans, Plein Bois s’est développé bien au-delà du simple camping traditionnel. Le site fonctionne aujourd’hui comme un véritable resort communautaire en pleine nature, avec une offre diversifiée qui permet autant les longs séjours saisonniers que les escapades de fin de semaine. Sa grande superficie boisée contribue d’ailleurs à créer une impression de village estival où chacun peut vivre l’expérience à son rythme.

L’un des grands atouts du domaine demeure son équilibre entre animation et tranquillité. Les visiteurs qui souhaitent socialiser trouvent rapidement leur place autour des piscines, au PB Club ou lors des nombreuses activités organisées tout au long de la saison. Ceux qui préfèrent décrocher dans un environnement plus calme peuvent profiter des espaces boisés, des sentiers et des terrains plus intimes répartis sur le site.

Les installations offertes contribuent largement à la réputation du resort. Plein Bois comprend plusieurs terrains de camping pour tentes, roulottes et véhicules récréatifs, en plus de diverses options d’hébergement. On y retrouve également des installations sanitaires modernes, des espaces communautaires et des zones de détente aménagées pour favoriser les rencontres entre campeurs.

Les piscines constituent évidemment l’un des principaux pôles d’attraction du domaine durant l’été. Très fréquentées lors des journées chaudes et des événements spéciaux, elles deviennent rapidement des lieux de rassemblement où musique, discussions et moments de détente se prolongent souvent jusque tard en soirée. Le site mise aussi beaucoup sur son ambiance conviviale et inclusive, où les visiteurs peuvent circuler librement dans un climat de respect et d’ouverture.

Le célèbre PB Club demeure également au cœur de la vie nocturne du camping. Cet espace accueille les soirées dansantes, spectacles, concours, karaokés et événements thématiques qui rythment toute la saison estivale. Chaque week-end possède pratiquement sa propre identité, qu’il s’agisse des week-ends fetish, bear, country, disco, drag ou encore des grandes célébrations estivales comme Noël du campeur ou la Fiesta mexicaine.

Les copropriétaires Vincent et Jonathan souhaitent d’ailleurs faire de la saison 2026 l’une des plus dynamiques des dernières années. Dans leur message adressé aux campeurs, ils insistent sur leur désir d’offrir toujours plus d’activités variées afin d’enrichir l’expérience des visiteurs. Leur vision repose autant sur le divertissement que sur le sentiment d’appartenance à une communauté fidèle qui revient année après année.

Cette programmation thématique particulièrement riche constitue d’ailleurs l’une des grandes forces de Plein Bois. Peu d’endroits au Québec proposent une telle diversité d’activités dans un contexte aussi libre et assumé. Entre spectacles de drag, soirées costumées, brunchs communautaires, DJ autour des piscines, concours, danse country ou événements fetish, le resort réussit à attirer une clientèle variée et intergénérationnelle.

Mais au-delà des fêtes et des événements, Plein Bois demeure surtout un lieu de rencontres humaines. Plusieurs campeurs y entretiennent des amitiés de longue date et considèrent le site comme une véritable résidence estivale. Cette dimension communautaire contribue énormément à l’identité du resort et explique la fidélité de nombreux visiteurs.

Dans un contexte où les espaces de socialisation LGBTQ+ évoluent rapidement, Plein Bois continue donc d’occuper une place particulière au Québec. À la fois camping, club social, resort festif et refuge en nature, le domaine réussit encore aujourd’hui à offrir un rare équilibre entre liberté, divertissement et sentiment de communauté.

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