Hortensias

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    Le Mas des Patriotes, IGP Vin du Québec (Montérégie, Québec)
    Code SAQ : 12760584 — 22,35 $

    Un rosé que j’affectionne beaucoup, issu d’un joli domaine situé aux portes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un beau rosé printanier à base de pinot noir, avec du louise swenson et du swenson blanc. Un rosé qui sent la rose et la fraise. Il a une belle amertume, une agréable texture, un côté fruité — fraise et cerise rouge — mais pas sucré du tout. Il est assez long en bouche et se termine sans acidité mordante. Un rosé élégant. Parfait en apéro, mais assurément aussi un rosé pour la table. Il sourira avec un cocktail de crevettes ou une salade au fromage de chèvre et fraises (idée de la SAQ). Merci à France Cliche pour ce délice rosé.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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