Une autre façonde vivre la WorldPride

On imagine souvent la WorldPride à travers l’effervescence des grandes foules, les célébrations qui se prolongent jusque tard dans la nuit et le rythme intense des villes en fête. Pourtant, pour plusieurs voyageurs et voyageuses, une autre envie commence à émerger : celle de vivre cet événement mondial autrement. Plus lentement. Plus humainement. Plus profondément.

C’est dans cet esprit que Voyati propose une croisière fluviale immersive entre Bruxelles et Amsterdam à l’été 2026, pendant la WorldPride. Une façon différente de voyager, où le trajet devient lui-même une partie de l’expérience. À bord, le rythme change. On se réveille dans une nouvelle ville sans refaire sa valise. On prend un café sur le pont pendant que les paysages défilent doucement. Les journées alternent entre découvertes, moments libres, conversations spontanées et soirées partagées dans une ambiance chaleureuse et inclusive. Bien plus qu’un simple moyen de transport, la croisière est un espace de vie flottant qui invite à la lenteur. C’est un lieu de rencontre entre des personnes d’horizons et de générations variés, toutes réunies par le désir de vivre une expérience humaine, ouverte et conviviale.

L’itinéraire reliera Bruxelles, Anvers, Rotterdam et Amsterdam, en suivant le rythme de la rivière et des célébrations entourant la WorldPride 2026. L’expérience a été pensée à taille humaine, avec moins de 80 passagers à bord, afin de préserver une atmosphère plus intime et confortable. Tout au long du voyage, Barbada contribuera à créer des moments de rencontre, de légèreté et de partage grâce à son énergie rassembleuse, son humour et sa présence chaleureuse.

Entre célébration et respiration

À travers cette expérience, Voyati souhaite proposer une autre manière de découvrir la WorldPride : non seulement à travers les festivités, mais aussi à travers les rencontres, les discussions improvisées sur le pont, les repas partagés et les petits moments suspendus entre deux villes. Certaines personnes voyageront pour célébrer. D’autres pour ralentir, respirer et rencontrer autrement. Peut-être un peu des deux.

Informations pratiques

Croisière WorldPride 2026 / Bruxelles – Amsterdam

Du 27 juillet au 1er août 2026 • 6 jours / 5 nuits

• Croisière fluviale inclusive à taille humaine

• Seulement 82 passagers à bord

• Pension complète

• Escales à Bruxelles, Anvers, Rotterdam et Amsterdam

• Présence spéciale de Barbada pendant le voyage

• Ambiance conviviale, immersive et francophone

Plusieurs forfaits sont proposés selon le rythme et l’expérience recherchés. Il reste actuellement quelques places disponibles pour l’été 2026. Les personnes intéressées peuvent découvrir les

détails du voyage ou communiquer avec Voyati pour obtenir plus d’informations.

INFOS | https://voyati.ca