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    Alcools

    Cabernet franc Estate Grown

    Cave Spring Cellars, VQA Beamsville Bench (Niagara, Ontario)
    Code SAQ : 15399827 — 22,45 $

    Du cabernet franc élevé 14 mois en fût de chêne, surtout neutre, ça donne quoi? Un vin rouge au nez accrocheur de mûre, de framboise et de prune noire. En bouche, c’est gorgé de fruits noirs mûrs; c’est très gourmand. Les notes boisées sont très bien intégrées. Il y a un petit côté eucalyptus en finale. C’est persistant et expressif jusqu’au dernier moment. C’est un vin sec, mais son taux d’alcool lui donne une texture veloutée et ronde. Un vin parfait pour les grillades sur le barbecue, une sauce bolognaise ou une raclette. On peut le mettre au frigo 20 minutes avant de le servir.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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