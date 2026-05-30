Les artistes LGBTQ+ brillent dans la programmation des Francos de Montréal 2026

Les Francos de Montréal reviennent du 12 au 20 juin 2026 avec une programmation particulièrement riche où les artistes LGBTQ+ et les allié.e.s des communautés queer occupent une place de plus en plus importante. Entre figures incontournables de la chanson québécoise, artistes émergent.e.s qui bousculent les codes et grands spectacles rassembleurs, cette 37e édition promet plusieurs moments marquants pour les festivalières et festivaliers.

Comme chaque année, les Francos lanceront véritablement la saison estivale montréalaise en transformant le Quartier des spectacles en immense terrain de jeu musical francophone. Avec près des deux tiers des spectacles accessibles gratuitement, le festival continue d’offrir une vitrine exceptionnelle à la diversité des voix musicales d’ici et d’ailleurs. Et cette diversité passe aussi, plus que jamais, par les artistes queer.

Parmi les événements les plus attendus figure sans contredit Pour la suite du Dôme de Jean Leloup, un grand spectacle hommage célébrant les 30 ans de l’album culte Le Dôme. Présenté gratuitement le 14 juin sur la Scène Rogers, ce rendez-vous réunira plusieurs artistes chéri.e.s des communautés LGBTQ+, dont Safia Nolin, Klô Pelgag, Lou-Adriane Cassidy et Rau_Ze, aux côtés de Thierry Larose, Les Louanges, We Are Wolves et Zach Zoya. Le spectacle sera également diffusé en direct sur ICI Musique et Radio-Canada OHdio.

Safia Nolin : toujours une figure importante

Même si elle se fait plus discrète médiatiquement depuis quelque temps, Safia Nolin demeure une artiste profondément marquante pour toute une génération de personnes queer au Québec. Avec sa vulnérabilité assumée, ses textes introspectifs et sa manière de remettre en question les normes entourant l’apparence, le genre et la célébrité, elle a contribué à ouvrir un espace différent dans la chanson québécoise. Sa présence dans cet hommage à Jean Leloup risque d’ailleurs d’apporter une sensibilité particulière aux chansons du mythique album.

PHOTO : Klo Pelga / CRÉDIT : Benoit Paillé

Klô Pelgag et l’art de réinventer la pop québécoise

Les Francos misent aussi cette année sur des artistes qui redéfinissent actuellement la scène francophone québécoise. Klô Pelgag, avec son univers éclaté, théâtral et poétique, continue d’occuper une place à part dans le paysage musical. L’autrice-compositrice-interprète présentera non seulement son propre spectacle, mais participera également à l’hommage au Dôme. Les Francos la décrivent d’ailleurs comme une artiste « hypnotisante », preuve de l’importance qu’elle occupe désormais dans la culture québécoise contemporaine.

À travers ses albums, Klô Pelgag a toujours cultivé une forme de liberté artistique qui rejoint particulièrement les publics queer : refus des conventions, esthétique éclatée, humour

absurde et grande sensibilité émotionnelle.

Ariane Roy : la nouvelle voix d’une génération

Autre artiste très attendue : Ariane Roy. L’autrice-compositrice-interprète, devenue en quelques années une véritable révélation, sera notamment en vedette sur la grande Scène Rogers dans le cadre des spectacles extérieurs gratuits.

Sa pop mélancolique, ses textes intimistes et sa présence scénique magnétique lui ont permis de rapidement se tailler une place parmi les artistes les plus importantes de sa génération. Dans un paysage musical où les jeunes artistes prennent de plus en plus de place sans devoir cacher leur identité, Ariane Roy représente aussi une nouvelle manière d’habiter l’espace public francophone.

Ariane Moffatt, Pierre Lapointe et Coeur de Pirate : toujours présents

Plusieurs figures LGBTQ+ bien établies seront également de la fête.

Ariane Moffatt, artiste ouvertement lesbienne depuis le début de sa carrière, continue d’être une figure essentielle de la chanson québécoise. Depuis plus de vingt ans, elle a contribué à normaliser la présence queer dans la culture populaire francophone, tout en développant une œuvre profondément personnelle et innovante.

PHOTO : Klo Pelga / CRÉDIT : Benoit Paillé

PHOTO : PIERRE LAPOINTE

Pierre Lapointe, quant à lui, affichait déjà complet à la Maison symphonique au moment du dévoilement de la programmation. Son univers flamboyant, dramatique et raffiné continue de séduire un vaste public. Rarement un artiste québécois aura réussi à conjuguer aussi naturellement chanson populaire, références littéraires et esthétique queer assumée.

Cœur de Pirate sera également présente dans la programmation payante. L’artiste, qui a souvent parlé ouvertement de sa bisexualité et des enjeux liés à la santé mentale, entretient depuis longtemps un lien fort avec les communautés LGBTQ+.

PHOTO : ROMANE SANTARELLI

Une place importante pour les artistes émergent.e.s

Les Francos 2026 mettent aussi de l’avant plusieurs artistes de la relève.

Rau_Ze, projet musical qui connaît actuellement une ascension fulgurante, participera à l’hommage au Dôme, faisant partie de la programmation extérieure. Son univers musical hybride et très actuel attire particulièrement les jeunes publics.

Lou-Adriane Cassidy poursuit elle aussi son impressionnante montée dans le paysage

culturel québécois. Sa présence dans l’hommage à Jean Leloup confirme son statut de nouvelle voix incontournable de la chanson d’ici.

Du côté des scènes plus alternatives, VioleTT Pi apportera son énergie irrévérencieuse et son univers éclaté mêlant électro, rock et poésie urbaine.

L’artiste innue Soleil Launière sera également à surveiller le 18 juin. Son travail, profondément enraciné dans les cultures autochtones contemporaines, mélange performance, expérimentation sonore et réflexion identitaire. Sa présence témoigne aussi d’une ouverture croissante des Francos envers les voix autochtones.

Enfin, les artistes françaises Léonie Pernet et Romane Santarelli viendront enrichir la programmation avec leurs propositions électro-pop avant-gardistes qui trouvent un écho particulier auprès des publics queer européens.

Une programmation qui reflète l’évolution de la scène musicale francophone

Au-delà des noms, cette présence importante d’artistes LGBTQ+ aux Francos reflète aussi l’évolution de la scène musicale francophone.

Longtemps centré sur une vision plus traditionnelle de la chanson francophone, cette scène s’ouvre désormais davantage aux nouvelles identités musicales, aux artistes hybrides et aux propositions plus marginales ou expérimentales.

Dans son communiqué, le directeur de la programmation des Francos, Maurin Auxéméry, insiste d’ailleurs sur l’importance de représenter la pluralité des francophonies contemporaines. « La pluralité des francophonies, d’ici et d’ailleurs, s’y rencontre et s’y exprime pleinement », souligne-t-il. Cette volonté de diversité se reflète autant dans la présence d’artistes queer que dans l’importance accordée aux scènes rap, électro, alternatives et aux artistes issu.e.s de différentes communautés culturelles.

Un début d’été résolument queer

Avec ses nombreux spectacles gratuits, ses grands rassemblements extérieurs et une présence queer particulièrement forte cette année, les Francos de Montréal 2026 s’annoncent comme l’un des événements culturels incontournables du début de l’été. Entre les grandes figures déjà établies et la nouvelle génération d’artistes LGBTQ+ qui transforme actuellement la scène musicale francophone, le festival offre cette année un portrait fascinant de la diversité culturelle et identitaire du Québec contemporain. Dans un paysage culturel en constante transformation, les Francos demeurent un espace essentiel où la musique francophone peut évoluer, se faire entendre et rayonner.

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