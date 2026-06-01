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    Le Défilé de la Fierté de Regina modifie son parcours pour des raisons de sécurité

    Caroline Lavigne
    Par Caroline Lavigne
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    Le Défilé de la Fierté de Regina empruntera un tout nouveau trajet cette année. Les autorités municipales et le service de police ont annoncé des changements importants au parcours habituel afin de renforcer la sécurité des participant·e·s et de réduire les perturbations de circulation au centre-ville.

    Prévu le 13 juin prochain, le défilé se déroulera désormais dans des rues moins achalandées, à l’écart de certaines grandes artères du centre-ville.

    Selon le Service de police de Regina, ce nouveau tracé permettra une meilleure fluidité de la circulation à travers la ville. « Le nouveau parcours présente de nombreux avantages et s’intègre beaucoup mieux au réseau routier », a expliqué Chris Jackiw, inspecteur à la Division des services communautaires.

    L’an dernier, le passage du défilé par plusieurs intersections majeures avait compliqué les déplacements d’urgence, notamment l’accès des ambulances à l’Hôpital général de Regina.

    Les autorités estiment également que le nouveau trajet offrira une meilleure protection au public grâce à la présence de terre-pleins centraux et à une réduction du nombre d’intersections.

    « Il y a moins de croisements, donc moins de risques qu’un véhicule traverse accidentellement le parcours et percute le défilé », a précisé Chris Jackiw.

    La décision de revoir le parcours a été prise conjointement par la police, les services d’incendie, des ingénieurs en circulation ainsi que la Commission de la capitale provinciale, peu après l’attaque survenue lors du festival Lapu Lapu en avril dernier.

    Les autorités reconnaissent qu’il s’agira d’une première expérience. « Ce sera sans aucun doute un test, mais nous espérons qu’il sera concluant », a ajouté l’inspecteur Jackiw.

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