Aucune propagation du VIH par voie sexuelle lorsque sous traitement anti-VIH

Les personnes vivant avec le VIH qui prennent des médicaments pour supprimer le virus ne peuvent pas le transmettre par voie sexuelle une fois que ses niveaux deviennent indétectables dans leur sang, a confirmé une importante revue d’études.

Les chercheurs ont également révélé quelque chose qui n’avait jamais été définitivement démontré : même ceux dont les niveaux de VIH sont faibles, mais toujours détectables, n’ont « presque aucune » chance de propager le virus par voie sexuelle.

Ces résultats sont importants car ils indiquent qu’il est extrêmement rare que les personnes qui maintiennent un faible taux de VIH le transmettent à leurs partenaires sexuels», a déclaré l’auteur principal. Dre Laura Broyles spécialiste des maladies infectieuses au Grady Memorial Hospital d’Atlanta et chef des programmes du Global Health Impact Group, a déclaré dans un communiqué.

Fondamentalement, cette découverte suggère que, dans les endroits où l’accès aux tests sanguins supersensibles pour le VIH est limité, des méthodes de test plus simples pourraient être utilisées pour aider les gens à suivre leur statut, a-t-elle déclaré. Les résultats ont été publiés samedi 22 juillet dans la revue Lancet et sera également présenté virtuellement et à Brisbane, Australie dans le cadre du 12e Conférence de la Société internationale du sida sur la science du VIH (IAS 2023), qui commençait le 23 juillet.

Le VIH est traité avec traitement antirétroviral (TAR), qui consiste généralement à prendre des pilules quotidiennes. Plus récemment, cependant, un médicament anti-VIH injectable a été approuvé. Ce médicamentne doit être administré que six fois par an.

Au cours des 15 dernières années, de plus en plus de preuves ont montré qu’une fois que le TAR abaisse la quantité de VIH dans le sang d’une personne en dessous d’un certain seuil, elle ne peut plus propager le virus par voie sexuelle. En dessous de ce niveau, ils ont également une chance réduite de propager le virus en partageant du matériel d’injection et une moindre chance de le transmettre à leurs enfants pendant la grossesse ou l’accouchement.

Ce seuil est de 200 copies du virus par millilitre (mL) de sang, et tout ce qui est inférieur à ce seuil est considéré comme indétectable. Avec ces preuves, les responsables de la santé ont fait passer le mot que “indétectable = intransmissible” – un message de santé publique souvent abrégé en “U = U”.

Parfois, les personnes sont mises sous TAR mais conservent toujours plus de 1 000 copies de virus/mL de sang, ce qui présente un risque de transmission. C’est peut-être parce qu’ils ont développé une résistance au TARV ou qu’ils n’ont pas suivi le schéma thérapeutique. Cependant, pour les personnes dont le virus est faible mais toujours détectable – entre 200 et 1 000 copies/mL – le risque de propagation du virus n’était pas clair jusqu’à récemment.

La nouvelle revue a extrait des données d’études publiées entre janvier 2010 et novembre 2022 qui ont suivi la transmission du VIH dans les couples où l’un des partenaires n’avait pas le VIH et l’autre si. Les examinateurs ont évalué huit études, dont trois essais cliniques comportant des groupes témoins, qui, ensemble, comprenaient plus de 7 700 couples dans 25 pays.

Dans toutes les études, il y a eu 323 cas dans lesquels le VIH s’est propagé d’un partenaire à l’autre, et au moins 80 % concernaient des personnes dont les niveaux de virus dépassaient 10 000 copies/mL. Seuls deux des événements de transmission se sont produits chez des personnes ayant moins de 1 000 copies/mL, et aucune transmission ne s’est produite chez celles ayant moins de 200 copies/mL.

Les résultats soulignent l’importance des tests de charge virale pour les personnes sous TAR, mais ils soulèvent également l’idée que des tests moins sensibles pourraient toujours être utiles et élargir l’accès aux tests dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ont écrit des experts non impliqués dans l’examen. «Et surtout, cette étude fournit un soutien solide à la campagne mondiale indétectable = intransmissible (U = U)», ont-ils noté.

Pourtant, il pourrait y avoir des raisons de viser des niveaux de virus indétectables. L’étude n’aborde pas les risques personnels pour la santé qui pourraient découler du maintien de niveaux de VIH faibles mais détectables, ont noté les auteurs du commentaire. Et l’examen n’aborde pas les autres voies de transmission, telles que le parent à l’enfant pendant la grossesse ou via l’utilisation de drogues par voie intraveineuse, bien que, encore une fois, des études antérieures suggèrent que le TAR réduit aussi généralement le risque de transmission dans ces cas.

«Ces nouvelles découvertes sont également importantes car elles indiquent que le risque de transmission sexuelle du VIH à faible charge virale est presque nul», co-auteur de la revue Dr. Lara Vojnov, le conseiller en diagnostic du département VIH et hépatite de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré dans un communiqué. «Cela offre une formidable opportunité d’aider à déstigmatiser le VIH, de promouvoir les avantages de l’adhésion au traitement antirétroviral et de soutenir les personnes vivant avec le VIH.»