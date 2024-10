Le 19 septembre dernier, c’était fête au Date Karaoke qui soulignait son 40e anniversaire d’existence ! Avec chanteurs et chanteuses, dont Sylvie Desgroseillers et Alex Nevsky, invités spéciaux et buffet. On s’est amusé ferme pour cet anniversaire digne de mention.

Le 40e anniversaire du Club Date – photos Pascal Forest

https://www.ledatekaraoke.com/