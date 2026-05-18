Lundi, 18 mai 2026
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    Le 24e anniversaire du Cabaret Mado

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    Le 7 mai dernier, le mythique Cabaret Mado célébrait en grand son pré-25e anniversaire dans une ambiance festive et haute en couleur. Pour l’occasion, plusieurs artistes drags et ami·e·s du cabaret étaient réuni·e·s, dont Angélique, Crystal Starz, Walter Ego et Sasha Baga. Mado Lamotte soulignait pour sa part les 24 ans de son emblématique établissement, entourée de Marla Deer, Victoire de Rockwell et Gisèle Lullaby, qui ont offert un numéro hilarant en hommage à la télévision québécoise. Dans les loges, l’esprit de communauté et de célébration règne depuis près d’un quart de siècle au Cabaret Mado.

    Gisèle Lullaby et Mado Lamotte
    Angélique
    Marla Deer, Victoire de Rockwell et Gisèle Lullaby
    Mado Lamotte
    Angélique, Crystal Starz, Walter Ego et Sasha Baga
    Le 24e anniversaire du Cabaret Mado – photos Pascal Forest

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