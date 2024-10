LA BAIE ORIENTALE

LIONEL OSMIN, IGP COMTÉ TOLOSAN (FRANCE) 2023

Code SAQ: 14784547 | 16,40$

Lionel Osmin partage maintenant son temps entre Montréal et le sud-ouest de la France ! Curieux et passionné, il nous propose une belle bouteille de blanc, à l’assemblage aussi complexe qu’inusité. On y retrouve le gewurztraminer, le riesling, le muscat et le viognier. Déjà, au nez, la séduction opère avec des notes très florales, d’épices douces, de chocolat blanc, voire de caramel salé. La bouche est aussi agréable. On pourrait s’attendre à une explosion aromatique, mais non. C’est un régal harmonieux, entre un côté fruité et un côté très minéral, avec une touche d’amertume et une fugace impression de beurre salé. Bien sec, ce vin ira à merveille avec les fromages goûteux, entre autres.