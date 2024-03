Les P’tits Tannants

Vignoble Artisans du Terroir, IGP Vin du Québec (Montérégie) 2022

Code SAQ : 15287788 • 23,85$

Une autre bouteille de joie liquide. Déjà au nez, ca fait sourire. Mado a poussé une exclamation de plaisir en le humant. Mon nez a bien aimé les franches notes de fruits rouges, la petite touche de rhubarbe, et la légère brise épicée. La bouche est bien agréable, fraîche et fruitée, cascadant dans le gosier comme un petit ruisseau à la fonte des neiges. Tout en souplesse, il m’a même semblé trouver une finale subtilement moka. Très polyvalent, à table, en plus. Ce n’est pas bon marché, peut-être, mais ce 100% petite perle est un beau plaisir à se faire.