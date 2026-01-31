Le Pive blanc

Maison Jeanjean, IGP Pays d’Oc (France), 2023

Code SAQ : 13806097 / 17,90 $

Un assemblage original et bien réussi de sauvignon blanc, de viognier et de roussanne. Ça donne un vin rafraîchissant, fruité, bien sec et très polyvalent à table. C’est un mélange de lime, de fines herbes, de pomme verte et d’amande. Ça va super bien avec des plats végétariens, des poissons fins (une sole amandine !), des fromages crémeux, et pour s’ouvrir l’appétit, en apéritif. C’est un vin blanc bio, pour se faire plaisir en semaine, ou samedi après-midi. Merci, Brigitte ! 😉