Lundi, 2 février 2026
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsLe Pive blanc
    Alcools

    Le Pive blanc

    Le Pive blanc
    Maison Jeanjean, IGP Pays d’Oc (France), 2023
    Code SAQ : 13806097 / 17,90 $

    Un assemblage original et bien réussi de sauvignon blanc, de viognier et de roussanne. Ça donne un vin rafraîchissant, fruité, bien sec et très polyvalent à table. C’est un mélange de lime, de fines herbes, de pomme verte et d’amande. Ça va super bien avec des plats végétariens, des poissons fins (une sole amandine !), des fromages crémeux, et pour s’ouvrir l’appétit, en apéritif. C’est un vin blanc bio, pour se faire plaisir en semaine, ou samedi après-midi. Merci, Brigitte ! 😉

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Cocktail de réseautage de la Chambre de commerce LGBT du Québec

    Charles et Jules : faits pour être ensemble