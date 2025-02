Chemsex : parlons en

Avec cette édition de Fugues, nous débutons une série d’articles consacrés aux différents aspects du chemsex, histoire de mieux appréhender le phénomène dans sa globalité et sa complexité. Car, comme le dit le fameux slogan d’Act Up : savoir = pouvoir.

En complément de l’entrevue avec Maxime Blanchette, vous pouvez trouver du soutien, une oreille attentive, des informations, ainsi que des endroits où rencontrer et discuter avec d’autres personnes sur les sites et organismes suivants. Cette liste est non exhaustive et sera remise à jour dans sa version web, sur le site de Fugues.com.

Lignes d’écoute

DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE

Ligne téléphonique et clavardage 24h sur 24 et 7 jours sur 7 qui offre soutien, information et références aux personnes concernées par la consommation de drogue, alcool et médicaments ainsi qu’à leur entourage. Montréal et environs: 514 527-2626 | Partout au Québec: 1-800-265-2626. https://www.aidedrogue.ca

URGENCE-DÉPENDANCE EN TOXICOMANIE

Vous êtes en situation de crise et de détresse parce que vous avez consommé de la drogue, de l’alcool ou les deux? Une personne de votre entourage est dans cette situation? Appelez immédiatement à l’Urgence-dépendance au 514 288-1515 ou présentez-vous directement au 110, rue Prince-Arthur Ouest à Montréal. Des professionnels sont là 24h sur 24 et 7 jours sur 7, offrant soutien et soins nécessaires.

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

INFO-SOCIAL 811

Service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Composer le 811 permet de joindre rapidement les professionnel·les du service qui peuvent répondre aux questions d’ordre psychosocial, ou vous référer vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé et des services sociaux ou une ressource communautaire. 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

https://www.quebec.ca

Groupes de soutien

CHEMSEX / PNP de RÉZO

L’offre de services Chemsex chez RÉZO vise à pouvoir répondre aux divers besoins qui sont présentés par les hommes GBTQ+ qui pratiquent ou pratiquaient le chemsex/PnP dans la région de Montréal.

https://www.rezosante.org

CRYSTAL METH ANONYMES

Crystal Meth Anonyme est un groupe d’hommes et de femmes qui partagent expérience et espoir dans le but de résoudre un problème commun et d’aider les autres à se rétablir de la dépendance au crystal meth. Lebut principal est de mener une vie sobre et de transmettre un message de rétablissement aux dépendants du crystal meth.

https://www.cmamtl.org

PnP SUPPORT MEETINGS (en anglais)

Support meetings for guys who Party aNd Play and want to learn how to party in healthier ways. Including those who want to stop or reduce. Regular Meetings in person and you can also join online. Contact Bailey for more info, the online meeting link, or access to harm reduction supplies at [email protected] or 438-867-2436

https://accmontreal.org

CRIPHASE

Organisme à but non lucratif, qui aide les hommes ayant vécu ce traumatisme, à se libérer de ce lourd fardeau et à vivre une vie plus heureuse. De nouveaux services sont offerts également aux Hommes Abusés Sexuellement à l’âge adulte. Services offerts à Montréal mais les hommes de partout au Québec peuvent aussi consulter s’ils peuvent se déplacer pour participer.

https://criphase.org

Organismes de soutien et de référence 2S/LGBTQ+

METH ET RÉALITÉ

La Clinique médicale du Quartier latin peut être une bonne porte d’entrée pour parler à du personnel qualifié, ou à un intervenant spécialisé dans le ChemSex, de votre relation avec la consommation ou d’autres sphères de la vie sur lesquelles le Crystal Meth a des répercussions. Contactez Daniel Jonathan Laroche Téléphone : 514 941-7393 ou [email protected]

https://methetrealite.com

REZO (Région de Montréal)

RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif montréalais actif depuis 1991 qui offre des services d’éducation et de prévention du VIH et des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé globale, notamment sexuelle, mentale, physique et sociale auprès des hommes GBQ, des autres hommes, et des personnes trans ayant des relations sexuelles avec des hommes. https://www.rezosante.org

INTERLIGNE.CO – VOTRE ESPACE POUR LGBTQ+

Avec son service d’écoute, d’aide et de renseignements disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone, texto, courriel et clavardage, Interligne offre du soutien aux personnes concernées par la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres, aux proches et au personnel de différents milieux. Ligne d’écoute : 514 866-0103 (Montréal) • 1 888 505-1010 (sans frais) • Clavardage et texto : 1 888 505-1010 • Clavardage en direct en ligne •

https://interligne.co

Service d’aide et de référence en ligne

MONBUZZ

MONBUZZ.ca est pour les hommes adultes qui couchent avec d’autres hommes. Pour faire votre bilan sur votre consommation d’alcool et de drogues et sur les effets possibles sur votre sexualité. Il est possible de clavarder avec un intervenant et être orienté vers des ressources adéquates. https://www.monbuzz.ca

Santé sexuelle et dépistage VIH et ITSS

CARTE DES SITES DE DÉPISTAGE VIH ET ITSS PARTOUT AU QUÉBEC

https://pvsq.org/sites-de-depistages

CLINIQUE SIDEP+ (Région de Montréal)

La clinique SIDEP+ a pour mission d’offrir des services de prévention du VIH et autres ITSS aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans.

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

Services régionaux d’aide et de soutien en dépendance

LISTE DES RESSOURCES CERTIFIÉES EN DÉPENDANCE AU QUÉBEC

https://www.msss.gouv.qc.ca