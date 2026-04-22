Soutenir de manière concrète les communautés LGBTQ+ aujourd’hui

S’engager auprès des communautés LGBTQ+ ne signifie pas nécessairement militer à temps plein ni être constamment en première ligne. Au Québec, une multitude d’organismes communautaires, culturels et militants œuvrent déjà au quotidien pour soutenir les personnes LGBTQ+. Chacun·e peut contribuer à sa manière, selon ses moyens, son temps et ses sensibilités. Voici quelques façons concrètes de faire une différence aujourd’hui.

S’informer sur les réalités LGBTQ+ et leurs enjeux actuels S’informer demeure l’un des gestes les plus fondamentaux. Comprendre les réalités LGBTQ+ actuelles permet d’éviter les raccourcis, de déconstruire les préjugés et d’agir de manière plus juste. Des organismes comme GRIS-Montréal, GRIS-Mauricie et Centre-du- Québec, GRIS-Québec ou GRIS Estrie interviennent directement dans les écoles et les milieux de travail pour sensibiliser aux réalités des personnes LGBTQ+. Leurs ressources, témoignages et formations sont accessibles au grand public et constituent un excellent point de départ pour mieux saisir les enjeux contemporains, notamment ceux liés aux identités trans et non binaires.

Soutenir financièrement

Soutenir financièrement les organismes communautaires est également crucial. Au Québec, une grande partie du travail de terrain repose sur des groupes souvent sous-financés. Des organismes comme Interligne, qui offre une ligne d’écoute et de soutien, ou Le Refuge des jeunes de Montréal, qui accueille des jeunes LGBTQ+ en situation d’itinérance, dépendent en partie de dons pour maintenir leurs services. Le GRIS-Montréal et les Archives Gaies du Québec mettent sur pied d’importantes campagnes de financement annuelles pour compenser pour le sous-financement public. Même de petites contributions peuvent avoir un impact concret, en permettant de financer des interventions, de l’hébergement ou des ressources d’accompagnement.

Participer à des événements

Participer à des événements culturels ou communautaires constitue une autre forme d’engagement. En plus des grandes célébrations comme Fierté Montréal, qui repose en partie sur des centaines de bénévoles — on pourrait aussi parler de Fierté Québec —, plusieurs initiatives locales jouent un rôle essentiel dans la vitalité des communautés. Le festival image+nation, consacré au cinéma LGBTQ+, permet de découvrir des œuvres, de soutenir des artistes et de créer des espaces de visibilité. La présence du public à ces événements est en soi un geste de soutien.

Offrir du bénévolat

Le bénévolat représente aussi un levier important. De nombreux organismes, comme Aide aux trans du Québec (ATQ), RÉZO (qui œuvre en santé et prévention auprès des hommes gais et bisexuels) ou encore Jeunesse Lambda, reposent en partie sur l’implication bénévole. Que ce soit pour accueillir des participant·es, soutenir des activités ou contribuer à des campagnes, donner de son temps permet de renforcer concrètement les capacités d’action de ces groupes.

Intervenir face à des propos discriminatoires

Intervenir face à des propos discriminatoires dans son entourage est une forme d’engagement souvent invisible, mais essentielle. Cela peut passer par une correction respectueuse, une mise en contexte ou simplement un refus de laisser passer une blague ou un commentaire stigmatisant. Des organismes comme Interligne ou Fondation Émergence, les GRIS offrent d’ailleurs des outils pour aider à aborder ces situations de manière constructive.

Appuyer les initiatives artistiques LGBTQ+.

Appuyer les initiatives artistiques LGBTQ+ est une autre manière de soutenir les communautés. Le Québec possède une scène culturelle queer riche et dynamique, portée par des artistes, des collectifs et des diffuseurs. Des espaces comme La Chapelle Scènes Contemporaines, certains événements du Festival TransAmériques, ou encore des plateformes indépendantes mettent en avant des voix LGBTQ+. Acheter des billets, suivre ces artistes ou partager leur travail contribue à leur visibilité et à leur pérennité.

Favoriser des environnements inclusifs

Favoriser des environnements inclusifs au travail, à l’école ou lors d’événements est également un geste concret. Cela peut se traduire par l’adoption de politiques inclusives, l’utilisation des bons pronoms, ou la mise en place de formations. Des organismes comme Alliance Arc-en-ciel de Québec, Le JAG, la Coalition des familles LGBT+, les GRIS, la Fondation Émergence (à travers le réseau Allié.es et sa tournée Pour que vieillir soit gai) ou Fierté agricole accompagnent différents milieux dans la mise en œuvre de pratiques inclusives adaptées à leur réalité.

Relayer des campagnes de sensibilisation

Relayer des campagnes de sensibilisation permet d’amplifier la portée des messages portés par les organismes. La Fondation Émergence, par exemple, organise chaque année la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et propose des campagnes accessibles et partageables. Les réseaux sociaux deviennent alors des outils de mobilisation, permettant de rejoindre des publics plus larges.

Participer aux mobilisations lorsque nécessaire

Participer aux mobilisations lorsque nécessaire reste un geste important, notamment dans un contexte de polarisation accrue. Cela peut prendre la forme de marches, de rassemblements ou de prises de parole publiques. Des regroupements comme le Réseau des Lesbiennes du Québec ou certains collectifs trans et non binaires jouent un rôle clé dans la défense des droits et l’organisation de ces mobilisations.

Écouter et soutenir les personnes LGBTQ+ autour de soi

Enfin, écouter et soutenir les personnes LGBTQ+ autour de soi constitue peut-être le geste le plus simple, mais aussi le plus fondamental. Être un·e allié·e, c’est reconnaître que les réalités LGBTQ+ sont diverses et parfois éloignées des nôtres. Cela implique d’écouter sans juger, de respecter les identités et les parcours, et d’offrir un soutien lorsque nécessaire. Dans bien des cas, ce type de soutien informel peut faire une réelle différence dans la vie quotidienne des personnes concernées. Pris ensemble, ces gestes montrent que l’engagement peut être multiple, évolutif et accessible. Au Québec, où le tissu communautaire LGBTQ+ est particulièrement riche, chacun·e peut trouver une manière de s’impliquer, que ce soit à petite ou à grande échelle. Évidemment, il ne s’agit là que de quelques exemples d’organismes. Pour un portrait plus complet de l’éventail des groupes LGBTQ+ existants, consultez la section Guide communautaire dans Fugues.