Raconter sa propre histoire

Le parcours fut long et périlleux, mais nous voyons enfin des créateur·trices queers s’approprier leurs propres histoires. « En tant que productrice et réalisatrice, une chose a toujours été claire pour moi : peu importe si on tourne une série, un film ou un documentaire, si le contenu est queer et que des personnes queers se trouvent dans la pièce, ce sera meilleur. C’est aussi simple que ça », explique Michelle Mama, cofondatrice de la compagnie de production torontoise GAY AGENDA. Fondée en 2023, GAY AGENDA a pour mission de « libérer les voix queers grâce au mentorat et à la production ».

Leur travail inclut un épisode de l’émission The Nature of Things intitulé Fluid: Life Beyond the Binary (« Fluide : la vie au-delà de la binarité »), produit par Kensington Communications en collaboration avec GAY AGENDA, dans lequel l’humoriste non binaire Mae Martin explore la science derrière la fluidité sexuelle et de genre, ainsi que le film Anti Diva: The Carole Pope Confessions, un documentaire explorant la carrière de cette icône du rock lesbienne à voir en salles plus tard cette année. Elle travaille aussi actuellement sur une série documentaire portant sur des personnes âgées queers, partiellement financée par le Fonds des médias du Canada. Démarrer sa propre compagnie de production vient toujours avec son lot de défis, et encore plus si celle-ci se concentre sur des récits 2ELGBTQIA+. « C’est épeurant et c’est stressant », admet Michelle Mama.

« Quand nous avons commencé, il y a trois ans, nous nous sommes dit : “appelons ça GAY AGENDA, tout en majuscules, en l’honneur d’ACT UP et des luttes de l’époque.” Et depuis 2026, on se dit plutôt : “merde, on doit recommencer à manifester, on recommence à se faire intimider, on nous veut du mal”. Tout à coup, notre petite compagnie de production est devenue extrêmement politique. Et je ne m’y oppose pas. Au contraire, on devrait miser là-dessus. »

Michelle Mama

Représentation et contrôle créatif

« C’est toujours important d’avoir des personnes représentatives des sujets qu’on aborde à l’écran derrière la caméra, peu importe le sujet », déclare J Stevens, cinéaste et scénariste, qui dirige aussi sa propre compagnie de production, Spindle Films.

« Quand des personnes queers travaillent ensemble pour raconter leurs propres histoires, il y a une atmosphère de confiance et d’aisance qui se crée. Personne n’a besoin d’expliquer pourquoi quelque chose est important ; tout le monde le comprend, c’est une évidence, explique J Stevens. Et je crois que ça mène à des films plus complexes, diversifiés et intéressants. »

De ses bureaux de Toronto et Calgary, Spindle Films se concentre sur la création de films

percutants qui mettent de l’avant des récits et des personnages 2ELGBTQIA+. J Stevens a appris très tôt que pour maintenir le contrôle de ses projets, il fallait aussi les produire, et que c’est beaucoup plus facile de le faire en ayant sa propre compagnie de production.

« En commençant le processus d’écriture de mon premier long métrage, j’ai vite compris que je pourrais contrôler chaque étape du processus de création et que c’était la chose à faire.

C’est formidable parce que je peux aussi soutenir d’autres cinéastes en qui je crois et les aider à raconter leurs propres histoires », ajoute J Stevens, qui a remporté le prix Jay Scott aux Toronto Film Critics Association Awardsde 2024.

Le premier long métrage de J Stevens, Really Happy Someday, raconte l’histoire de Z, un acteur de théâtre transgenre qui échoue une importante audition pour une comédie musicale parce qu’il n’arrive plus à maîtriser sa voix après 12 mois de prise de testostérone. Pour sauver sa vie et sa

carrière, Z devra se redécouvrir en embrassant sa nouvelle voix.

Selon J Stevens, très peu de créateur·trices de diverses identités de genre travaillent dans les milieux de la télévision et du cinéma, et il est important de les soutenir. « J’ai fait mon entrée dans le monde de la télévision syndiquée par la réalisation et, quand on regarde autour de soi, on voit que les personnes queers sont très rares, déclare J Stevens. Il y a très peu de personnes aux identités de genre diverses sur les plateaux. »

« Toute personne qui fait partie d’un groupe marginalisé sait qu’être “la seule” sur un plateau n’est pas une expérience agréable. Je connais tellement de personnes aux identités de genre diverses qui attendent qu’on leur donne une chance, alors j’ai voulu utiliser ma plateforme pour propulser les voix de ces artistes. Jusqu’à maintenant, c’est l’aspect le plus magique de ma carrière. »

PHOTO : Really Happy Someday. / CRÉDIT Spindle Films

Des liens qui renforcent

Même dans un contexte budgétaire difficile pour les médias, les communautés 2ELGBTQIA+ sont de plus en plus représentées sur les écrans et les plateformes de diffusion. Mais compte tenu de la rareté du financement, Michelle Mama considère que des entreprises comme GAY AGENDA doivent chercher encore plus loin pour que leurs projets voient le jour. « Je suis allée à Content London en décembre, et les chiffres étaient très déprimants, déclare Michelle Mama, en faisant référence à la conférence mondiale sur l’industrie, où elle a appris que le financement était en forte baisse par rapport à l’année précédente. On a donc commencé à organiser des rencontres qui nous ont permis de réaliser qu’on peut créer des partenariats avec les pays anglophones. »

C’est là qu’elle a appris l’existence de Virgin Media TV en Irlande, une plateforme «extrêmement» ouverte aux contenus queers, et Stan en Australie, qui diffuse l’émission Drag Race Down Under sur un autre territoire anglophone. « J’ai quitté Content London avec, oui, l’impression que nous faisons face à une crise, mais aussi que nous avons la possibilité de prendre plus de place, de découvrir d’autres endroits et de collaborer avec de nouvelles personnes », soutient Michelle Mama.

J Stevens

Partager ses connaissances et ses expériences

C’est l’envie de collaborer et de partager son savoir qui a poussé J Stevens à créer la Spindle Films Foundation. Il y a deux ans, la fondation a lancé son tout premier programme de mentorat, qui offre une formation de six mois et un espace de réseautage pour les cinéastes transgenres, non binaires, bispirituel·les et de diverses identités de genre au Canada. J Stevens dit que les défis auxquels font face les créateur·trices queers sont nombreux, mais que le fait de se soutenir permet d’alléger le fardeau.

« Ce sont des petites expériences qui s’accumulent et qui rendent le tout très lourd à porter, affirme J Stevens. Ne pas avoir accès à une salle de bains dans laquelle on se sent confortable sur les plateaux, se faire constamment mégenrer, perdre son emploi explicitement à cause de son identité de genre… »

Avoir accès à un programme de mentorat et à un groupe à qui partager ses expériences permet de briser l’isolement, selon J Stevens. « Il y a là un pouvoir énorme. » Michelle Mama ressent aussi le besoin de partager le fruit de ses décennies d’expérience et de s’assurer que la communauté queer comprenne bien les luttes passées.

« En ce moment, je sens que je peux être une mentore pour la prochaine génération à cause de mon bagage. Les communautés queers se concentrent trop sur la jeunesse et la beauté, mais je pense aussi que ce n’est pas complètement de notre faute, parce qu’on a perdu deux générations d’hommes merveilleux à cause de la crise du sida », affirme-t-elle. « Certaines personnes ont de la difficulté à savoir comment vieillir parce qu’elles n’ont pas assez eu d’exemples. En travaillant sur notre série sur les personnes âgées queers, on se rend compte que cette génération a beaucoup de choses à dire et qu’il faut l’écouter avant qu’il ne soit trop tard. »

Ingrid Randoja, collaboration spéciale

Cet article a préalablement été publié sur Futur et Médias,

la plateforme du FMC (Fonds des médias du Canada)