MOULIN DE GASSAC, AOP LANGUEDOC (FRANCE) 2023

Code SAQ : 15092382 | 24,40$

Les vins de chez Gassac sont d’une qualité exemplaire. On y fait du bio et de la biodynamie depuis des décennies. J’ai eu un gros coup de cœur pour cet assemblage de cépages blancs (grenache blanc, roussanne, vermentino) dès la première plongée de narines vers la coupe. Ma conversation si intéressante avec Mado a été coupée en un instant. Puis, le charme s’est confirmé dès la première gorgée. Wow ! Quelle élégance ! C’est savoureux, très fin, et ça valse entre les fruits du verger et les agrumes. La fraîcheur est super bien intégrée et la finale est superbement harmonieuse. Aussi délicieux à l’apéro qu’à table. Je lui aurais apposé ma vignette « Coup de cœur », mais hélas, il n’en reste pas beaucoup et il n’y en aura plus pour quelque temps. Gardez l’œil ouvert et sautez dessus si vous en trouvez.