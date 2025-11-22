Marsanne viognier

Kew Vineyards Estate Winery, VQA Niagara Peninsula (Ontario, Canada) 2023

Code SAQ : 15472596 — 22,95 $

Ces cépages, qu’on voit plus souvent dans la vallée du Rhône, ont trouvé un terroir de prédilection dans ce coin de l’Ontario. Wow! Ils donnent un vin blanc qui m’a beaucoup plu. C’est un blanc pour la belle table, et je ne parle pas de celle sur le patio. Un vin pour recevoir à souper. Ça sent les fruits tropicaux, les amandes, et il y a un petit côté floral. En bouche, c’est un ravissement, avec de fines notes d’abricot, de miel blond, une pointe de fines herbes, et un côté boisé super intégré. C’est une perle qui roule sur la langue. Et il réussit à amalgamer tout ça sans paraître lourdaud. À servir frais, mais surtout pas froid.