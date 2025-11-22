Dimanche, 23 novembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsMarsanne viognier
    Alcools

    Marsanne viognier

    Marsanne viognier
    Kew Vineyards Estate Winery, VQA Niagara Peninsula (Ontario, Canada) 2023
    Code SAQ : 15472596 — 22,95 $

    Ces cépages, qu’on voit plus souvent dans la vallée du Rhône, ont trouvé un terroir de prédilection dans ce coin de l’Ontario. Wow! Ils donnent un vin blanc qui m’a beaucoup plu. C’est un blanc pour la belle table, et je ne parle pas de celle sur le patio. Un vin pour recevoir à souper. Ça sent les fruits tropicaux, les amandes, et il y a un petit côté floral. En bouche, c’est un ravissement, avec de fines notes d’abricot, de miel blond, une pointe de fines herbes, et un côté boisé super intégré. C’est une perle qui roule sur la langue. Et il réussit à amalgamer tout ça sans paraître lourdaud. À servir frais, mais surtout pas froid.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Pruno

    Tinto Historico C.V. Catena