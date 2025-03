Les Drôles de Drags pour cette soirée février : Crystal Starz et Sarah Winter. Dua Lippa par Lulu Shade. Erica chante Murder on the Dancefloor. Crystal Starz dans la peau d’Ariana Grande.

Crystal Starz et Sarah Winter Lulu Shade Erica Crystal Starz Crystal Starz Drôles de Drags au Bar Le Cocktail – photos Pascal Forest 2025.02.15