Le Musée McCord Stewart célèbre Céline Dion avec une nocturne glamour et festive

Le 29 mai prochain, le Musée McCord Stewart promet de se transformer en véritable temple de Céline Dion. Paillettes, karaoké, concours d’imitation, glamour assumé et grands refrains populaires seront au cœur de Céline en Dior… la nocturne : à vous de briller!, une soirée festive inspirée de l’exposition immersive Céline en Dior : un moment éblouissant.

Présenté de 17 h à 22 h, l’événement invite le public à célébrer l’icône québécoise dans une ambiance à mi-chemin entre le cabaret, la culture pop et l’hommage collectif. Pour l’occasion, la ruelle du Musée et le théâtre J.-Armand-Bombardier vibreront au rythme des chansons de Céline, alors que les visiteurs seront encouragés à sortir leurs tenues les plus spectaculaires et à incarner, le temps d’une soirée, la diva internationale.

Une soirée où tout le monde peut devenir Céline

Dès 17 h, la ruelle du Musée accueillera un 5 à 7 festif avec bar, musique et animations. Le point culminant de cette première portion de soirée sera sans contredit le concours amateur de la meilleure incarnation de Céline Dion. Les participants pourront revisiter les multiples époques de la chanteuse — des débuts flamboyants des années 1990 à la reine des résidences de Las Vegas, jusqu’à la silhouette haute couture aperçue sur la tour Eiffel lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le Musée mise clairement sur un esprit ludique, le glamour et le plaisir collectif. Ici, l’objectif n’est pas la perfection, mais bien l’énergie et la théâtralité qui ont fait de Céline Dion une figure aussi aimée qu’imitée à travers le monde.

Puis, à compter de 19 h, l’ambiance se déplacera à l’intérieur du Musée avec un grand karaoké animé par Jimmy Moore, figure bien connue de la scène drag montréalaise. Les visiteurs pourront reprendre les grands classiques du répertoire de Céline — de Pour que tu m’aimes encore à J’irai où tu iras, en passant par My Heart Will Go On — dans une atmosphère volontairement festive et inclusive.

Des prix seront remis aux gagnants du concours, notamment des billets pour le spectacle Céline Dion personnifiée par Jimmy Moore Drag à l’Espace St-Denis ainsi que des cartes-cadeaux Reitmans.

Une robe Dior devenue symbole mondial

Cette nocturne s’inscrit dans le cadre de l’exposition Céline en Dior : un moment éblouissant, présentée jusqu’au 7 septembre 2026 au Musée McCord Stewart. L’exposition met en vedette la robe haute couture créée spécialement pour Céline Dion par Maria Grazia Chiuri pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le 26 juillet 2024, le monde entier a assisté au retour très attendu de la chanteuse québécoise, qui interprétait L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf depuis la tour Eiffel. Après plusieurs années marquées par sa maladie et une présence publique plus rare, cette prestation a rapidement été décrite comme l’un des moments les plus émouvants de la cérémonie olympique.

La robe argentée signée Dior, ornée de perles et de cristaux scintillants, est depuis devenue une pièce emblématique de la culture populaire récente. Selon Dior, plus de 1 000 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser cette création unique. Après avoir été présentée à Paris puis à Séoul, elle est maintenant dévoilée pour la première fois en Amérique du Nord.

Au Musée McCord Stewart, la robe iconique Christian Dior Couture est présentée dans une scénographie immersive imaginée par Pierre-Étienne Locas. Projections murales, ambiance sonore et mise en lumière replongent les visiteurs dans l’émotion de cette prestation devenue historique. L’expérience, d’une durée d’environ dix minutes, place la robe au centre d’un dispositif conçu comme un face-à-face intime avec le public.

Entre culture pop, mode et célébration collective

Avec cette exposition et sa nocturne, le Musée McCord Stewart joue volontairement la carte de la culture populaire assumée. Plus qu’une simple présentation de mode, Céline en Dior : un moment éblouissant explore la manière dont certains moments médiatiques deviennent de véritables événements patrimoniaux.

La relation entre Céline Dion et Dior contribue aussi à cette fascination. Depuis plusieurs années, la chanteuse multiplie les apparitions remarquées dans les défilés et événements de la maison française. Sous la direction de Maria Grazia Chiuri — première femme à avoir dirigé les collections féminines de Dior — la marque a développé une esthétique spectaculaire et théâtrale qui correspond parfaitement à l’image de Céline Dion.

Le contexte montréalais ajoute également une résonance particulière à l’exposition. En parallèle, le Musée présente aussi Montréal 1976 : une épreuve olympique, créant un dialogue inattendu entre les Jeux de Montréal et ceux de Paris, où Céline Dion a marqué l’imaginaire collectif mondial, cinquante ans plus tard.

Infos pratiques

Céline en Dior… la nocturne : à vous de briller!

Vendredi 29 mai 2026, de 17 h à 22 h

Musée McCord Stewart

690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Tarifs : Admission générale : 10 $ / Gratuit pour les membres Accès exclusif Céline en Dior…la nocturne: à vous de briller! – Musée McCord Stewart

Au programme : concours de la meilleure incarnation de Céline Dion, karaoké animé par Jimmy Moore, bar sur place et accès aux expositions du Musée. Les visiteurs pourront également découvrir les quatre expositions actuellement présentées au Musée :

Céline en Dior : un moment éblouissant

Montréal 1976 : une épreuve olympique

Au Menu. Montréal : une histoire de restaurants

Voix autochtones d’aujourd’hui : Savoir, trauma, résilience