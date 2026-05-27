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    Jimmy Moore repart en tournée en vue de sa 45e représentation de Eras Tour

    Jimmy Moore incarne Taylor Swift.
    Étienne Dutil
    Par Étienne Dutil
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    La Taylor Swift du Québec est de retour avec son incontournable Eras Tour pour tous les publics.

    De Montréal à Ottawa, en passant par Québec, Trois-Rivières et Saint-Jean-sur-Richelieu, Jimmy Moore est de retour en tournée pour répandre la magie de Taylor Swift à travers la province — et même au-delà! Les swifties et les amateurs de spectacles sont dans un premier temps invités à vivre une expérience musicale grandiose le 6 juin à Québec, alors que l’artiste drag montréalais présentera son Eras Tour dans son intégralité, dans un spectacle festif et accessible à toute la famille.

    The Eras Tour, c’est déjà plus de 65 000 spectateurs conquis et plus de 3 heures de performance. Le spectacle propose une immersion totale dans l’univers de Taylor Swift : 11 ères musicales recréées, 25 changements de costumes, 5 danseuses éblouissantes et une énergie contagieuse et très accessible!

    Jimmy Moore enchaîne depuis plus de 20 ans les performances saisissantes, transformant les plus grandes figures pop en moments de magie pure. Du Casino de Montréal à Hollywood, de Céline Dion à Lady Gaga, son art repousse les limites de la personnification.

    Son hommage à Taylor Swift, Eras Tour – Hommage à Taylor Swift, adoré du public est salué par tous dont la reine de la nuit Mado Lamotte : « Jimmy Moore est L’expert en TAYLOR SWIFT au Québec! Son spectacle hommage à Taylor est incroyable! » 

    « Ce show-là, je le dédie à tous les Swifties du Québec qui me supportent depuis 2023. C’est un grand rêve que je réalise grâce à eux. » D’un souffle d’émotion, il devient Taylor Swift. D’un battement de cils, Madonna. D’un pas de danse, Michael Jackson. 

    Détails de la tournée :

    Québec, le 6 juin, 19 h – Théâtre La Chapelle – Pour toute la famille  

    Montréal, le 27 juin, 15 h – Cabaret Mado – 45e show! 

    Ottawa, le 11 juillet, 19 h – Théâtre Gladstone – Pour toute la famille  

    Montréal, le 1er août, 15 h – Cabaret Mado

    Montréal, le 29 août, 15 h – Cabaret Mado

    Moncton, le 3 octobre 2026, 19 h – Théâtre Capitole – Pour toute la famille

    Montréal, les 23 et 24 octobre, 20 h et 19 h – Le Studio TD – Pour toute la famille

    Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 novembre, 20 h – La Boîte – Pour toute la famille

    Québec, le 9 janvier, 19 h – Théâtre La Chapelle – Pour toute la famille

    Granby, le 23 janvier 2027, 19 h – Théâtre L’Aparté – Pour toute la famille

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