Barney Frank, pionnier politique gai et figure majeure des droits LGBTQ+, meurt à 86 ans

L’ancien élu démocrate Barney Frank, figure emblématique de la politique américaine et premier membre du Congrès américain à dévoiler publiquement son homosexualité pendant son mandat, est décédé le 27 mai 2026 à l’âge de 86 ans.

Selon The Boston Globe, Frank est mort mardi soir à son domicile d’Ogunquit, dans le Maine, après avoir récemment reçu des soins palliatifs en raison d’une insuffisance cardiaque congestive.

Pendant plus de trois décennies au Congrès, Barney Frank aura marqué plusieurs des grands combats politiques et sociaux des États-Unis : la crise du sida, les droits LGBTQ+, la réforme du système financier après la crise de 2008 ainsi que les débats entourant la représentation queer dans les institutions publiques américaines.

Personnalité reconnue pour son intelligence politique, son ton souvent mordant et sa capacité à débattre sans détour, Frank est devenu l’un des visages les plus influents du Parti démocrate — mais aussi une figure historique de la visibilité LGBTQ+ en politique.

Un pionnier de la visibilité gaie en politique américaine

Né Barnett Frank le 31 mars 1940 à Bayonne, au New Jersey, il étudie à Harvard avant d’obtenir un diplôme en droit.

Après un passage à la Chambre des représentants du Massachusetts dans les années 1970, il est élu au Congrès américain en 1980.

En 1987, alors que très peu de personnalités politiques américaines vivaient ouvertement leur homosexualité — particulièrement en pleine crise du sida — Barney Frank décide de faire publiquement son coming out. Ce geste historique fait de lui le premier membre du Congrès à révéler volontairement son homosexualité pendant qu’il était en fonction.

À une époque où l’homophobie demeure extrêmement présente dans la sphère politique américaine, cette décision contribue à transformer la visibilité LGBTQ+ dans la vie publique américaine.

Pendant des années, Frank devient également l’un des principaux défenseurs de protections fédérales contre les discriminations envers les personnes LGBTQ+.

Il milite notamment pour l’Employment Non-Discrimination Act (ENDA), un projet de loi visant à interdire la discrimination au travail basée sur l’orientation sexuelle — puis éventuellement sur l’identité de genre.

En 2012, Barney Frank épouse son conjoint de longue date, Jim Ready, devenant ainsi le premier membre en fonction du Congrès américain à contracter un mariage entre personnes du même sexe. Cette union survient un an avant que la Cour suprême américaine invalide des parties importantes du Defense of Marriage Act. Frank quitte officiellement le Congrès en 2013 après 32 ans de carrière politique.

Un héritage important… mais parfois contesté

L’héritage politique de Barney Frank demeure toutefois complexe au sein même des communautés LGBTQ+.

En 2007, il avait provoqué une importante controverse en appuyant une version du projet ENDA qui protégeait les personnes homosexuelles, mais excluait les protections liées à l’identité de genre. À l’époque, Frank soutenait qu’un projet de loi plus inclusif n’avait aucune chance d’être adopté par le Congrès.

Plusieurs militant·e·s trans et queer avaient dénoncé ce compromis, le considérant comme une trahison des personnes trans. D’autres défenseur·euse·s estimaient plutôt qu’il s’agissait d’une stratégie pragmatique dans un contexte politique extrêmement hostile.

Dans une déclaration transmise à The Advocate, Brian K. Bond, président de PFLAG National, a d’ailleurs résumé cette ambiguïté : « Barney a été un pionnier qui a fait avancer plusieurs lois importantes pour les droits civiques et la lutte contre le VIH/sida. Mais son héritage demeure aussi marqué par ses échecs envers les personnes trans. »

Au-delà des enjeux LGBTQ+, Barney Frank laisse également une empreinte majeure sur la politique économique américaine. Comme président du House Financial Services Committee sous Barack Obama, il devient l’un des principaux architectes de la réforme Dodd-Frank, vaste refonte de la réglementation financière adoptée après la crise économique de 2008. Même ses adversaires politiques reconnaissaient généralement son habileté parlementaire et sa capacité à naviguer les jeux de pouvoir du Congrès.

Dans les dernières semaines de sa vie, Barney Frank est resté impliqué dans les débats entourant l’avenir du Parti démocrate et des droits LGBTQ+.

Lors d’entrevues réalisées depuis les soins palliatifs, notamment avec CNN, il avait invité les démocrates à revoir certaines approches liées aux débats sur les droits des personnes trans, particulièrement concernant le sport et les stratégies de communication politique. Ces commentaires ont suscité de nouvelles critiques de la part de militant·e·s trans et queer, qui l’accusaient de contribuer à légitimer certains discours conservateurs. D’autres y voyaient plutôt la continuité d’une personnalité politique ayant toujours privilégié le pragmatisme électoral aux positions idéologiques absolues.

Comme plusieurs figures politiques majeures de son époque, Barney Frank a aussi connu d’importantes controverses.

À la fin des années 1980, il se retrouve au centre d’un scandale impliquant un ancien partenaire, Stephen Gobie, qui exploitait un service d’escortes masculines depuis l’appartement de Frank à Washington. L’affaire devient rapidement une arme politique utilisée par les médias conservateurs et les opposants républicains dans un contexte où l’homophobie demeure particulièrement forte aux États-Unis. Une enquête éthique conclut finalement que Frank avait utilisé son bureau politique de manière inappropriée pour intervenir dans des contraventions liées à Gobie, mais le blanchit concernant les accusations plus graves liées à la prostitution ou à la drogue. Le Congrès adopte finalement une réprimande officielle en 1990, sans plus de conséquences.

Novembre 2025

Une figure politique incontournable de l’histoire LGBTQ+

Au fil des années, cette affaire a fini toutefois par être éclipsée par son influence politique et son rôle historique dans l’avancement des droits LGBTQ+.

Pour plusieurs générations de militant·e·s et de politicien·ne·s queer, Barney Frank représentait une forme de militantisme politique très ancrée dans les institutions : combative, pragmatique et centrée sur les gains législatifs concrets.

Le chef démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, lui a rendu hommage en affirmant : « Barney a brisé des barrières pour les communautés LGBTQ+ et rapproché les États-Unis de leur promesse de liberté, de justice et d’égalité pour tous. »

Avec sa mort, c’est une figure incontournable de l’histoire politique LGBTQ+ américaine qui disparaît — un homme dont le parcours aura profondément marqué la représentation queer dans les plus hautes sphères du pouvoir.