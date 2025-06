Le samedi 3 mai au Bain Mathieu, la Soirée jouissive a été une nuit libératrice. Au programme : des performances de burlesque, de drag queens et kings, Bollywood burlesque, dominatrices en action et bien plus encore ! Animé par Sasha Baga, avec DJ Diskommander aux platines, des animations et des surprises tout au long de la soirée.

Festival jouissif Soirée jouissive au Bain Mathieu – photos Pascal Forest