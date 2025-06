Rosé Juan Gil

Bodegas Juan Gil, DO Jumilla (Espagne) 2024

Code:SAQ : 15312007 / 24,50$

D’un domaine multigénérationnel qui prend son impact sur l’environnement très au sérieux, voici un rosé qui l’est tout autant. C’est un assemblage original de petit verdot et de syrah, qui fonctionne très bien. Si le nez est un brin discret au départ, le tapis rouge se déroule en bouche. C’est super souple (grâce à un petit passage en barrique de chêne français), plein de fraîcheur et très tendre sur la langue. Je me suis régalé avec sa finale fraise, cerise et crème champêtre. Et il s’étire sur une bonne persistance gourmande. On attend quelques minutes après l’avoir sorti du frigo pour bien profiter de ses charmes. On le suggère avec une paella ou un plateau de fromages.