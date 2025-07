CinéQueer, un évènement signé Fierté Montréal et image+nation

Cette année encore, Fierté Montréal et image+nation collaborent afin de vous offrir le meilleur du cinéma d’ici et d’ailleurs. Discussion avec Charlie Boudreau, à la direction artistique d’image+nation, qui sera de retour cet automne, du 20 au 30 novembre.

Avant même de discuter de la programmation, il convient de souligner l’importance du partenariat entre Fierté et image+nation, qui se prolonge depuis plusieurs années déjà, explique Charlie : « Notre mission principale est d’aller chercher, de trouver, de présenter des histoires contemporaines d’expériences queers d’ici et à travers le monde. Donc, on le fait pendant le festival, évidemment ! Les gens ne savent peut-être pas, mais on fait aussi de la programmation à l’extérieur du festival ( mentionnons le festival courts queer short film fest, qui a eu lieu du 12 au 15 juin dernier et le I+N StoryLab voix émergentes/new queer stories, d’avril à novembre 2025 ), dont pendant la Fierté, pour que le plus de personnes puissent voir autant d’histoires possibles. On a vraiment opté, pendant le festival Fierté Montréal, pour des projections virtuelles pour que ces films-là soient accessibles à une majorité de gens, surtout les gens qui ne sont pas nécessairement à Montréal [pour la projection du 4 août à l’espace ONF du Quartier des spectacles], qui sont en région et qui ne connaissent peut-être pas le festival. C’est une façon de découvrir aussi les offres qu’on a à l’année et pendant le festival image+nation. Évidemment, pour nous, c’est important d’avoir une présence actuelle de ce que c’est d’être queer en 2025. » Gens d’ici et d’ailleurs au Québec pourront ainsi bénéficier du cinéma d’ici et d’ailleurs, en ligne, lors du festival Fierté Montréal. Au menu, huit courts métrages programmés par image+nation, tous des coups de cœur, confie Charlie.

Fanny Perreault, Le flou des arbres (2024)

Le second court métrage de Fanny Perreault, intitulé Le flou des arbres (2024), relate l’histoire de deux jeunes femmes incarcérées dans une forêt sécurisée du Nord québécois et soumises à des travaux de reboisement forcé. Ce film, également présenté au festival image+ nation et Regard, plus tôt cette année, a valu à la réalisatrice originaire de Québec le prix Voix émergentes Fierté Montréal octroyé chaque année au.à la meilleur.e réalisateur.trice émergent.e du festival image+nation.

Mentionnons également Legacy of Joe Rose: Queers, Bars and Police Brutality (2024) de l’artiste française Lamathilde, qui réside et travaille à Montréal. Elle offre ici un court récit sur l’histoire des raids policiers dans les bars queers des années 1970 à 2000 et sur la volonté des communautés LGBTQ+ de s’en défendre. Comme le titre l’indique, il s’agit d’un hommage à Joe Rose, jeune militant pour les droits des LGBT et des personnes vivant avec VIH/sida, dont le meurtre homophobe a été un tournant pour le mouvement pour les droits des LGBT au Québec. Mêlant images d’archives et reconstitutions théâtrales, le film canadien Woman Dress (2019), de Theo Jean Cuthand, partage une histoire orale de la famille Cuthand, honorant la bispiritualité. Enfin, le film d’animation américain A Bird Hit My Window and Now I’m a Lesbian, de Carmela Marie Murphy et A J Dubler, aborde avec humour le lesbianisme et fut récipiendaire du Colin Higgins Youth Filmmaker Grant au Frameline San Francisco International LGBTQ Film Festival. Puis, mentionnons également le film français Gigi, de Cynthia Calvi, qui aborde la transition de genre avec humour et sensibilité, nommé notamment pour le meilleur court métrage d’animation aux Césars 2025.

Comme le confie Charlie, « c’est tellement le fun de savoir que ces histoires-là vont pouvoir être partagées et être vues par plusieurs nouvelles personnes ! Dans un programme de courts métrages, on s’efforce d’avoir une représentation de la pluralité de ce qu’on est comme communautés, et ça, c’est un challenge le fun, parce qu’on adapte un peu la programmation selon le public visé. Pour Fierté, évidemment, c’est de présenter notre histoire, c’est-à-dire nos luttes, mais en même temps d’avoir du plaisir et, surtout, de voir s’exprimer la créativité queer et tout ce qu’on peut faire en tant qu’artiste. Ce programme de 8 films constitue un beau défi, sachant qu’on a puisé dans environ 600 courts métrages qu’on a visionnés les deux dernières années. »

INFOS | Vous êtes donc invité.e.s à voir « la crème de la crème » des courts métrages en ligne lors du festival Fierté Montréal, du 31 juillet au 10 août, ainsi que le lundi 4 août 2025, de 18 h à 21 h, à la salle Alanis-Obomsawin de l’Office national du film du Canada, au 1500, rue Balmoral.