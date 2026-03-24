Un nouveau chapitre pour Fierté Montréal

Au cours de la dernière année, vous avez été nombreux·ses à vous exprimer. À nommer des insatisfactions, des blessures, des attentes envers Fierté Montréal. Nous vous en remercions. Ces messages sont légitimes et importants, et participent directement aux démarches de remise en question et d’amélioration actuellement en cours au sein de l’organisation.

Le Conseil d’administration et l’équipe renouvelé·e·s sont profondément engagé·e·s dans une volonté de faire les choses autrement, avec vous. Cette année, nous voulons nous recentrer dans une optique d’écoute et d’action.

Depuis quelques mois, nous entamons les 20 ans du Festival Fierté Montréal avec comme mots d’ordre l’écoute, la transparence et l’humilité. Nous avons pris le temps de vous lire, de vous écouter et de réfléchir.

Le temps passé nous a permis de commencer à poser des gestes concrets que nous souhaitons vous présenter aujourd’hui, sans prétendre avoir toutes les réponses, dans un but de transparence et une volonté de réparation.

Une équipe et un conseil d’administration renouvelé·e·s

Nous tenons d’abord à mettre en contexte que des changements ont eu lieu en interne.

De nouveaux visages se joignent à des personnes présentes depuis plusieurs années et, ensemble, nous partageons la même intention qu’est de revenir aux bases de ce que doit être la Fierté. Nous souhaitons revenir à un mouvement responsable, qui reconnaît, nomme et s’inscrit en solidarité des luttes 2SLGBTQIA+ et, en parallèle, permet à toustes de célébrer dans un espace inclusif et sécuritaire.

Cette transformation nous amène aussi à porter un regard lucide sur nos prises de position et sur la manière dont nous les avons exprimées.

Nous tenons à reconnaître que la prise de position de Fierté Montréal par rapport au génocide à Gaza a été trop tardive. Cependant, sachez que nous ne reviendrons pas sur celle-ci. Désormais, nous continuerons de nommer clairement que les actes oppressifs observables, ici comme ailleurs, sont inacceptables et condamnables. Nous nous plaçons en solidarité avec celleux qui les vivent.

Les communautés au cœur de notre travail

Nous avons initié des espaces de dialogue pour que les communautés soient directement impliquées dans nos réflexions et nos décisions.

Un comité aviseur communautaire a été mis en place afin d’assurer un échange continu avec les communautés pour que leurs réalités, leurs besoins et leurs priorités soient réellement au cœur de nos actions. Il contribue notamment à orienter la sélection de projets communautaires, en privilégiant des initiatives porteuses et durables.

Un comité aviseur en programmation a également vu le jour pour accompagner et enrichir les réflexions entourant le Festival. Son rôle est de conseiller la programmation afin qu’elle soit plus représentative des communautés 2SLGBTQIA+, tout en permettant d’identifier les angles morts et les besoins encore à combler.

Composés de membres volontaires et représentatifs d’organismes communautaires et collectifs artistiques, ces comités assurent que nos actions reflètent véritablement les besoins et voix des communautés et artistes.

Au-delà de ces structures, nous prenons aussi le temps d’aller à la rencontre des groupes communautaires et artistiques, en personne. Ces échanges nous permettent d’entendre directement les préoccupations et les idées des personnes qui font vivre nos communautés, dans toute leur diversité. Ce travail est en cours, et il est essentiel pour nous.

Si vous êtes un organisme, un collectif ou un groupe et que vous souhaitez échanger, apporter vos inquiétudes, défis ou idées, nous vous invitons à nous contacter.

Lumière sur les talents d’ici

Conscient·e·s de l’importance de mettre en avant celleux qui font briller Montréal, l’accent sera mis sur les talents locaux·ales.

Cette année marquera un retour important dans le Village. Avec 10 jours de programmation, ce choix se veut être un retour aux sources, mais aussi une volonté claire de rebâtir des liens solides avec les communautés artistiques et communautaires locales.

Appuyée par le comité aviseur, la programmation du Village sera entièrement issue d’un appel à artistes que nous avons diffusé plus tôt cette année. Elle sera donc portée par des talents d’ici dans toute leur diversité.

À travers cette approche, nous souhaitons soutenir une scène locale forte et surtout, représentative.

Des ressources au service des communautés

Nous reconnaissons notre privilège au sein de l’écosystème et les responsabilités qui viennent avec les ressources qui nous sont confiées, c’est pourquoi nous souhaitons en faire quelque chose de concret : redonner, plus particulièrement aux communautés marginalisées.

C’est dans cette optique que nous posons des gestes tangibles. Des formations gratuites en demande de subvention sont offertes aux organismes communautaires, ainsi qu’aux artistes et collectifs artistiques, afin de les accompagner dans leurs démarches de financement.

Nous avons également annoncé le retour de l’appel à projets communautaires, un programme de financement destiné à soutenir des initiatives par et pour nos communautés. Cette année, l’accent sera mis sur les projets ayant un impact pérenne sur les communautés afin de renforcer les capacités de toustes, surtout dans un contexte de financement difficile pour le milieu communautaire.

En parallèle, nos partenariats continuent d’être encadrés par un processus d’analyse rigoureux. Chaque collaboration est évaluée afin de s’assurer que les organisations partenaires démontrent un engagement réel, tout au long de l’année, envers les communautés 2SLGBTQIA+, tant à l’intérieur de leurs organisations qu’à l’externe.

Les ressources offertes par ces partenaires seront directement investies dans des projets par et pour les communautés 2SLGBTQIA+, incluant le Festival et toutes les activités à l’année, dans un esprit d’équité et de justice.

Défiler à travers l’adversité

Le Défilé de la Fierté demeure un moment important de visibilité, de célébration et de rassemblement pour nos communautés.

Des dialogues et tables de concertations diverses sont planifié·e·s afin que chaque communauté se sente la bienvenue de participer aux activités de manière sécuritaire et inclusive.

De plus, dans le contexte international et géopolitique actuel, nous avons pris la décision de suspendre la possibilité pour la catégorie C4 corps diplomatiques et consulaires de s’inscrire au Défilé et aux Journées communautaires pour cette édition.

Pour la suite

Ce que nous amorçons aujourd’hui est un travail de fond. Il ne se fera pas parfaitement, mais il se fera avec la volonté sincère de rebâtir des liens de confiance avec vous.

Nous portons la responsabilité d’honorer l’histoire des Fiertés, en contribuant à faire de ce Festival un espace qui reflète et soutient réellement nos communautés. Un espace où elles peuvent se rassembler, s’exprimer et être entendues.

Fierté Montréal ne peut pas exister sans ses communautés, elle ne devrait donc pas se reconstruire sans elles.

L’équipe de Fierté Montréal

Ce texte a été publié en femme temps sur le site de Fierté Montréal