Cinq gestes simples pour un chez-soi plus sain

Être locataire peut parfois donner l’impression d’avoir peu de contrôle sur son environnement. Sans pouvoir entreprendre de rénovations majeures sans l’accord du propriétaire, il demeure toutefois possible de poser des gestes concrets pour améliorer la qualité de son milieu de vie.

Voici cinq conseils simples pour un logement plus sain.

1. Laisser les chaussures à la porte

Les semelles transportent poussières, polluants et résidus chimiques. En retirant ses chaussures dès l’entrée et en optant pour des pantoufles d’intérieur, on limite l’introduction de contaminants dans le logement.

2. Miser sur la ventilation

Cuisine, douche, produits ménagers : plusieurs activités libèrent des particules dans l’air. Utiliser un ventilateur d’extraction — ou ouvrir les fenêtres lorsque possible — aide à réduire l’humidité et les polluants intérieurs.

3. Surveiller les moisissures

La moisissure peut irriter les yeux, le nez et la gorge, et aggraver l’asthme. Les petites surfaces atteintes peuvent être nettoyées à l’eau et au savon à vaisselle. L’eau de Javel n’est pas nécessaire dans la majorité des cas. En présence d’un problème majeur, il faut toutefois en informer le propriétaire.

4. Créer un espace sans fumée

La fumée secondaire — qu’elle provienne du tabac ou du cannabis — contient des substances toxiques. Fumer à l’extérieur réduit les risques pour les autres occupant·es du logement.

5. Lire les étiquettes

Les produits ménagers doivent être utilisés selon les instructions. Les mélanges improvisés peuvent produire des gaz nocifs. Conservez-les dans leur contenant d’origine, bien fermés et hors de portée des enfants et des animaux.

Même de petits gestes peuvent faire une différence notable sur la qualité de l’air et la sécurité d’un logement.

INFOS : consulter les ressources publiques offertes par le gouvernement du Canada sur la salubrité résidentielle sur le site Web canada.ca