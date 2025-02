Le Within, redéfinir le logement étudiant

À travers la transformation d’un bâtiment historique de Shaughnessy Village en lofts étudiants, Sid Lee Architecture et CANORA Gestion Privée Immobilière proposent à la communauté étudiante montréalaise un cadre de vie exceptionnel, les invitant à plonger dans une expérience mise en scène avec soin où trouver inspiration au contact de chaque objet et de chaque pièce.

Le projet Le Within vient participer à la revitalisation du centre-ville en conjuguant savamment tradition et modernité pour créer une expérience immersive hors du commun. La genèse de ce projet résulte d’un constat simple : les étudiant«e»s se nourrissent de ce qui les entoure. Pour que leurs années sur les bancs d’école soient mémorables, il faut leur offrir un cadre à la fois sécurisant et inspirant. Ce que promet Le Within, ce sont des lofts universitaires à l’image d’un microcosme

typiquement montréalais. La résidence a été créée afin d’ouvrir le champ des possibles à ses résident«e»s pour qu’ils,elles s’affranchissent, se réalisent et se connectent à l’authentique énergie de la ville.

« Le projet reflète une vision commerciale audacieuse, répondant aux besoins d’une communauté étudiante en pleine expansion. Le Within, c’est une invitation à vivre la ville autrement, en transformant chaque instant en une opportunité d’apprentissage » explique Charles Paiement, président de CANORA. Cette trame narrative est d’ailleurs étayée par quatre piliers de design : la dualité, l’immersion, la modularité et l’urbanité.

Dualité

À travers une sélection consciencieuse de couleurs, de formes, de textures et de courants, Le Within révèle un jeu subtil de contrastes. L’interaction entre les éléments traditionnels et contemporains de design, notamment présents dans la signature visuelle de la marque, reflète un souci intergénérationnel. Cette tension graphique entre héritage et modernité s’adresse à la fois aux résidents du Within et à leurs parents.

Modularité

Le Within propose de passer des études aux loisirs dans un espace multifonctionnel qui reflète les identités multifacettes des étudiant«e»s. Chaque environnement est conçu pour être reconfiguré en fonction des besoins individuels et collectifs. Cette approche permet une personnalisation dynamique des espaces communs, favorisant des interactions fluides et une utilisation optimale.

Espaces communs

Les espaces communs ont été conçus pour enrichir l’expérience résidentielle à travers une réflexion approfondie sur l’usage et la fonctionnalité. Le rez-de-chaussée se dresse à l’intersection de l’idée du jardin et de la bibliothèque. C’est d’ailleurs ces éléments qui ont inspiré le caractère biophilique des corridors et ont donné un flair académique au lobby. Celui-ci reprend d’ailleurs les codes de l’hôtellerie classique en proposant un lieu convivial qui multiplie les occasions de rencontre et de partage.

Le rez-de-jardin permet de traverser de l’autre côté du miroir où l’essentiel des services sont situés. La salle d’étude inclut une grande table commune aux possibilités plurielles. Des salles d’activités à fonctions multiples se succèdent dans un cadre flexible pouvant accueillir une programmation diversifiée au gré des saisons et des intérêts des usagers — galerie d’art, zone méditative, aire de jeu, de yoga ou de performances. Des pods multimédias colorés offrent un univers visuel éclaté et un usage double. Équipés pour l’enregistrement audiovisuel, ils peuvent aussi servir de petites salles d’étude.

Enfin, à la cuisine commune, l’action se déroule autour d’une immense table encourageant la collégialité. À noter qu’une collaboration avec un distributeur de café local encourage la perméabilité de l’espace et son ouverture à la communauté.

Le projet est le fruit d’un partenariat créatif entre Sid Lee Architecture et l’équipe brand et design de Sid Lee. Cette synergie, rendue possible par l’approche collaborative sans silos, a permis d’orchestrer des expériences qui vont au-delà de la forme et de la fonction grâce à leur richesse narrative.

Fiche technique

Lieu : Montréal

Client : CANORA Gestion Privée Immobilière

Architecte : Sid Lee Architecture

Image de marque et signalétique : Sid Lee

Superficie : 25 000 pi ca

Entrepreneur général : QMD

Ingénieur électromécanique : Énergère

Ingénieur en structure : MA-TH

Photographe : Alex Lesage