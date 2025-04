L’ancien siège social de TVA dans le Village sera remplacé par 600 logements

La filiale de Québécor, TVA avait annoncé en 2023 qu’elle allait déménager les locaux de son siège social sur la rue Frontenac et qu’elle allait se départir de son siège social sur boulevard de Maisonneuve. On a maintenant la confirmation que le projet immobilier qui prendra place à cet endroit comptera 600 nouveaux logements pour le quartier.

Des documents étudiés par le comité exécutif de la Ville de Montréal au début avril indiquent que le projet «s’articule autour d’une cour intérieure en cœur d’îlot autour de laquelle sont implantés les nouveaux bâtiments. «Le projet vise la création de 600 logements, dont 115 logements sociaux sur site (environ 20% de la superficie résidentielle), une offre de locaux commerciaux au rez-de-chaussée rue Sainte-Catherine, et 234 cases de stationnement.»

«Le projet comprend la démolition du bâtiment technique situé au coin des rues Sainte-Catherine et De Champlain (bâtiment F), du bâtiment comportant les studios au 1425, rue Alexandre-DeSève, (bâtiment C), ainsi que le volume du théâtre Arcade (partie du bâtiment du D) à l’exception de sa façade qui sera préservée. » Le tout représente 43 % du volume total.

Le projet comprend par ailleurs la reconversion de l’immeuble à bureau situé sur le boulevard de Maisonneuve à des fins résidentielles. Les trois premiers niveaux de la tour, qui accueillent le stationnement, auront une enveloppe fermée et conserveront leur usage. La gestion des déchets sera centralisée à l’échelle de l’îlot et la collecte se fera par l’aire de chargement de ce bâtiment, depuis la rue Alexandre-DeSève.

Le projet s’articule autour d’une cour intérieure au coeur de l’îlot autour de laquelle sont implantés les nouveaux bâtiments.

«Deux nouveaux volumes seront construits : un premier de 15 étages, sur la rue De Champlain et un second de 13 étages sur la rue Alexandre-DeSève. Ce dernier, qui intègre la façade du théâtre Arcade, sera destiné au logement social et serait cédé en projet clé-en-main au groupe porteur.

«Le basilaire sur la rue Sainte-Catherine aura une hauteur de 7 étages. Cette façade comprend aussi une porte cochère d’une largeur de 9,8 m pour l’accès des résidents.»

L’extérieur de l’Édifice Gauvin, coin Sainte-Catherine et Alexandre-DeSève, sera préservé et intégré à l’ensemble, mais l’intérieur sera entièrement refait.

Un stationnement souterrain de 120 cases sera accessible depuis la rue Alexandre-DeSève, qui s’ajoutera au stationnement étagé existant du bâtiment conservé (bien que reconverti), boulevard de Maisonneuve.

Les élus ont donné un premier feu vert au projet. Robert Beaudry, en charge de l’urbanisme au comité exécutif a souligné que l’administration Plante avait utilisé ses nouveaux pouvoirs d’accélération des projets accordés par le gouvernement du Québec pour mettre ce développement sur la voie rapide.

C’est promoteur immobilier Omnia qui mènera le projet. Omnia et Québécor ont déjà été associé pour le projet de condos Imperia, construit à côté du cinéma Impérial.

La signature architecturale finale n’a pas encore été finalisée, mais on sait que la firme d’architectes Provencher-Roy a été mandatée pour ce projet.